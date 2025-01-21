Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για Τραμπ: Κίνδυνος μιας «παγκόσμιας κούρσας προς τον πάτο»

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε την Τρίτη για τον κίνδυνο μιας «παγκόσμιας κούρσας προς τον πάτο» με τη χρήση οικονομικών εργαλείων όπως οι κυρώσεις, οι έλεγχοι των εξαγωγών και οι δασμοί.



Μιλώντας στην ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, μια ημέρα μετά την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η φον ντερ Λάιεν μίλησε για μια νέα εποχή σκληρού γεωστρατηγικού ανταγωνισμού.



«Καθώς αυτός ο ανταγωνισμός εντείνεται, πιθανότατα θα συνεχίσουμε να βλέπουμε συχνή χρήση οικονομικών εργαλείων, όπως κυρώσεις, έλεγχοι εξαγωγών και δασμοί, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της οικονομικής και εθνικής ασφάλειας», σημείωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε πως η καινοτομία δεν πρέπει να καταπνίγεται.

Exchanges between 🇪🇺🇺🇸 account for 30% of global trade.



A lot is at stake for both sides.



Our priority will be to engage early, discuss common interests, and be ready to negotiate.



We will be pragmatic, but we will always stand by our principles and values.



«Με αυτό το πνεύμα, θα χρειαστεί να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε μια παγκόσμια κούρσα προς τον πάτο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Επειδή δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να σπάσει τους δεσμούς στην παγκόσμια οικονομία... Αντίθετα, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε τους κανόνες για να διατηρήσουμε την ικανότητά μας να παράγουμε αμοιβαίο κέρδος για τους πολίτες μας».

Ο Τραμπ διεμήνυσε τη Δευτέρα θέλει να αντιστρέψει το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με δασμούς είτε με περισσότερες εξαγωγές ενέργειας.

«Η απόλυτη προτεραιότητά μας θα είναι να εμπλακούμε σε διάλογο χωρίς να περιμένουμε, να εξετάσουμε ποια είναι τα κοινά συμφέροντά μας και να ετοιμασθούμε για τη διαπραγμάτευση», δήλωσε ακόμα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έκανε μία από τις πρώτες ομιλίες κατά την έναρξη της ετήσιας διάσκεψης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο.

«Θα φανούμε ρεαλιστές, όμως δεν θα απαρνηθούμε τις αρχές μας. Για να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και να υπερασπισθούμε τις αξίες μας», πρόσθεσε.

Στη σκιά και της απόφασης του προέδρου των ΗΠΑ να αποσυρθεί από τη συμφωνία για το κλίμα, επισήμανε ότι «όλες οι ήπειροι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το αυξανόμενο βάρος της κλιματικής αλλαγής. Η επίδρασή του είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Η Συμφωνία του Παρισιού εξακολουθεί να είναι η καλύτερη ελπίδα της ανθρωπότητας. Η Ευρώπη θα παραμείνει σταθερή (στις μεταρρυθμίσεις για το κλίμα). Και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλα τα έθνη που θέλουν να σταματήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη».

