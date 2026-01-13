Παντρεμένα ζευγάρια: Η διορία για ξεχωριστή φορολογική δήλωση - Η διαδικασία

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Έως τις 2 Μαρτίου έχουν στη διάθεση τους τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση για να ενημερώσουν το σύστημα. Αν δεν το κάνουν, τότε αυτομάτως θεωρείται ότι επιθυμούν να κάνουν κοινή δήλωση.

Επίσης μετά τις 2 Μαρτίου δεν μπορεί να γίνει ανάκληση της απόφασης για ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Αν ένα ζευγάρι πέρυσι είχε δηλώσει ότι θέλει να κάνει φορολογική δήλωση ξεχωριστά, θα χρειαστεί να ενημερώσει το σύστημα μόνο αν έχει αλλάξει απόφαση.



Η γνωστοποίηση σύμφωνα και με τις επικαιροποιημένες οδηγίες που δημοσίευσε η ΑΑΔΕ είναι μια πολύ απλή διαδικασία και γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στο site της Ανεξάρτητης Αρχής ακολουθώντας τη διαδρομή Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα →Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης.

Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης taxis ενός από τα μέλη του ζευγαριού ή από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό, με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Στις περιπτώσεις κοινής φορολογικής δήλωσης δεν γίνεται συμψηφισμός φόρου μεταξύ συζύγων. Η βεβαίωση φόρου γίνεται χωριστά και συμψηφισμός υπάρχει μόνο στην περίπτωση που το ένα μέλος πρέπει να πληρώσει φόρο και το άλλο έχει επιστροφή.

Χωριστές δηλώσεις

-Δεν επηρεάζεται η χορήγηση επιδομάτων

-Τα τεκμήρια βαρύνουν τον κάθε σύζυγο χωριστά καθώς στις ξεχωριστές δηλώσεις δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος. Εξυπακούεται ότι η κάλυψη τους δεν μπορεί να γίνει με επίκληση εισοδημάτων από τη δήλωση του άλλου συζύγου.

-Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς υπόλοιπου αποδείξεων από τον έναν σύζυγο στον άλλο

Δήλωση κύριας κατοικίας

Στην κοινή δήλωση, η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1, στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.



Στις χωριστές δηλώσεις, όταν ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, τότε δηλώνει στον κωδικό 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο».

Ανήλικα τέκνα

Τόσο τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο όσο και τα αναγνωρισμένα, δηλώνονται στις χωριστές δηλώσεις ως εξαρτώμενα μέλη και από τους 2 συζύγους.

Αν υπάρχει εισόδημα ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, τότε το εισόδημα του προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με τις μεγαλύτερες απολαβές



Από το 2024 κι έπειτα τα νέα ζευγάρια υποβάλλουν αρχικά κοινή δήλωση αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος σύναψης του γάμου και για τα εισοδήματα του έτους αυτού.



Τα μέρη συμφώνου συμβίωσης δεν απαιτείται να γνωστοποιούν την επιθυμία τους για υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων καθώς εκ του νόμου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης ή χωριστών δηλώσεων.

