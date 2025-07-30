Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, επέκρινε την Τετάρτη τη συμφωνία-πλαίσιο για τους δασμούς που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών την Κυριακή, λέγοντας ότι δείχνει ότι το μπλοκ δεν κατάφερε να «φοβίσει» τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνει το Reuters.

«Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται. Δεν τους φοβίσαμε αρκετά», ανέφερε στους υπουργούς του, σύμφωνα με γαλλικούς αξιωματούχους.

Αν και η συμφωνία προσφέρει μεγαλύτερη προβολή στις γαλλικές επιχειρήσεις, ο Μακρόν δήλωσε ότι ήταν μόνο ένα πρώτο βήμα και θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό να επιταχύνουμε την ευρωπαϊκή ατζέντα της κυριαρχίας και της ανταγωνιστικότητας», δήλωσε ο Μακρόν, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

