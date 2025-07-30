Eυχάριστα είναι τα νέα για την αμερικανική οικονομία, καθώς η ανάπτυξη κινήθηκε ανοδικά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,0% το περασμένο τρίμηνο, ανέφερε το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου Εμπορίου στην προκαταρκτική εκτίμησή του για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου την Τετάρτη. Η οικονομία συρρικνώθηκε με ρυθμό 0,5% το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου, η πρώτη μείωση του ΑΕΠ εδώ και τρία χρόνια.

Οι επιδοτούμενες εισαγωγές αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης, ενώ οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν συγκρατημένα, σημειώνει το Reuters.

Παρόλα αυτά, πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η προστατευτική εμπορική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει σαρωτικούς δασμούς στις εισαγωγές, έχει καταστήσει δύσκολο για την οικονομία να βρει ένα σταθερό ρυθμό.

Οι ανακοινώσεις για τους δασμούς αύξησαν τις εισαγωγές το πρώτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έλλειμμα ρεκόρ στο εμπορικό ισοζύγιο που επιβάρυνε την οικονομία. Η τάση αυτή αντιστράφηκε το δεύτερο τρίμηνο.

Έρευνα του Reuters μεταξύ οικονομολόγων προέβλεπε ότι το ΑΕΠ θα ανακάμψει με ετήσιο ρυθμό 2,4%. Ωστόσο, η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από τα στοιχεία της Τρίτης που έδειξαν ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε στο μικρότερο των τελευταίων σχεδόν δύο ετών τον Ιούνιο.

Το γεγονός αυτό ώθησε τους οικονομολόγους να αναβαθμίσουν τις εκτιμήσεις τους για την αύξηση του ΑΕΠ, έως και το 3,3%.

Οι αναλυτές ανέμεναν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρούσε το επιτόκιο αναφοράς της στο εύρος 4,25%-4,50% μετά το τέλος της διήμερης συνεδρίασης πολιτικής την Τετάρτη, αντιστεκόμενη στις πιέσεις του Τραμπ για μείωση του κόστους δανεισμού.

