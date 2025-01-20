Έρευνες Υδρογονανθράκων: Τα επόμενα βήματα και οι εκτιμήσεις για αποθέματα

Το σύνολο των δεδομένων που έχουν προκύψει από τις σεισμικές και άλλες έρευνες, οι οποίες έγιναν τα τελευταία χρόνια στη νότια και δυτική Ελλάδα, έχει αγοράσει η αμερικανική εταιρεία Chevron, η οποία εκδήλωσε σήμερα ενδιαφέρον για έρευνες υδρογονανθράκων σε θαλάσσια περιοχή έκτασης 11.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων νότια - νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα δεδομένα από την ευρείας έκτασης σεισμική έρευνα που διεξήγαγε το 2012 η PGS στο Ιόνιο και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης για λογαριασμό του υπουργείου Ενέργειας. Το ενδιαφέρον της Chevron εκδηλώθηκε προφανώς μετά την αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και των πιθανοτήτων να υπάρχουν στην περιοχή εκμεταλλεύσιμα αποθέματα φυσικού αερίου.

Τα επόμενα βήματα, που αναμένεται να υλοποιηθούν με ταχείς ρυθμούς, περιλαμβάνουν:

-την υποβολή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ερευνών από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού και

-την έκδοση απόφασης από το ΥΠΕΝ με την οποία θα γίνει αποδεκτή η εκδήλωση ενδιαφέροντος και θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός, με προκήρυξη που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πιθανή εκδήλωση ενδιαφέροντος από άλλες πετρελαϊκές εταιρείες για την ίδια περιοχή. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εντός ενενήντα ημερών από την δημοσίευση.

Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη οι διεργασίες για τη λήψη επενδυτικής απόφασης ως προς τη διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης στις περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης που παραχωρήθηκαν το 2019 για έρευνα στην Κοινοπραξία ExxonMobil και Helleniq.

Πέραν αυτών άλλες τέσσερις περιοχές βρίσκονται σε φάση έρευνας: μία στην χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων και τρεις θαλάσσιες περιοχές στο Ιόνιο Πέλαγος.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες εκτιμήσεις της ΕΔΕΥΕΠ, "Μια συντηρητική εκτίμηση, σύμφωνα πάντα με την ΕΔΕΥΕΠ, των δυνητικών και πιθανών αποθεμάτων των εν λόγω περιοχών, στις οποίες ωστόσο δεν έχει ακόμη διενεργηθεί εξερευνητική γεώτρηση, κυμαίνεται σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της ΕΔΕΥΕΠ στα 24 τρις κυβικά πόδια (trillion cubic feet) ή 680 bcm φυσικού αερίου (risked recoverable reserves). Η πιθανή επιβεβαίωση αυτών των κοιτασμάτων υπερκαλύπτει τόσο την παρούσα όσο και τη μέλλουσα εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου καθιστώντας τη χώρα μας εξαγωγική έως τα τέλη της δεκαετίας".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.