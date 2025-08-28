Η American Bitcoin, η εταιρεία εξόρυξης bitcoin που υποστηρίζεται από τους δύο γιους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προσελκύσει επενδυτές σε κρυπτονομίσματα και παραδοσιακούς επενδυτές για να υποστηρίξουν μια συγχώνευση μετοχών που θα επιτρέψει στην εταιρεία να ξεκινήσει σύντομα τις συναλλαγές της στο Nasdaq, δήλωσε ο μεγαλύτερος επενδυτής της εταιρείας.

Η συγχώνευση της μη εισηγμένης εταιρείας με την Gryphon Digital Mining, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και ο στόχος είναι να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Asher Genoot, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hut8, η οποία κατέχει το 80% της American Bitcoin.

Οι κύριοι μέτοχοι έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, πρόσθεσε.Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Έρικ Τραμπ, ο αδελφός του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Hut8, θα κατέχουν συνολικά το 98% της νεοσύστατης επιχείρησης, η οποία θα διατηρήσει το όνομα American Bitcoin και θα διαπραγματεύεται με τον κωδικό μετοχής ABTC.

«Αντί να εισαχθούμε απευθείας στο χρηματιστήριο μέσω IPO, σκεφτήκαμε ότι υπήρχαν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα στη χρηματοδότηση αν είχαμε μια υπάρχουσα εταιρεία που είχε ήδη πρόσβαση σε διαφορετική χρηματοδότηση», δήλωσε ο Genoot στο Reuters σε συνέντευξή του στο συνέδριο Crypto Asia στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Έρικ Τραμπ βρίσκεται επίσης στο Χονγκ Κονγκ και θα ταξιδέψει στο Τόκιο το Σαββατοκύριακο για μια εκδήλωση της Metaplanet, μιας ιαπωνικής εταιρείας διαχείρισης διαθεσίμων bitcoin, ανέφερε ο Genoot.

Η American Bitcoin αναζητά κρυπτονομίσματα για να αγοράσει στο Χονγκ Κονγκ και την Ιαπωνία, ώστε να αναπτύξει τις παγκόσμιες δραστηριότητές της, ανέφεραν οι Financial Times πριν από δύο εβδομάδες.

Ο Genoot δήλωσε ότι η American Bitcoin θα μπορούσε να αποκτήσει μερίδια σε εταιρείες εκτός των ΗΠΑ, ώστε να δώσει στους ανθρώπους πρόσβαση σε δημόσια εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία bitcoin.

«Αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς. Επομένως, δεν έχουμε δεσμευτεί για τίποτα», είπε

Πηγή: skai.gr

