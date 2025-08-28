Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Πέμπτη την κατάργηση των δασμών επί των εισαγόμενων αμερικανικών βιομηχανικών προϊόντων, στο πλαίσιο μιας εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες που αναμένεται να οδηγήσει σε αναδρομική μείωση των αμερικανικών δασμών επί των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών.

Η πρόταση αποτελεί το πρώτο βήμα για την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που συνήψαν στις 27 Ιουλίου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία η ΕΕ αποδέχθηκε την επιβολή γενικού δασμού 15% προκειμένου να αποφευχθεί ένας καταστροφικός εμπορικός πόλεμος, σημειώνει το Reuters.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να μειώσουν τους δασμούς τους επί των αυτοκινήτων που κατασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 27,5% σε 15% από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο θα υποβληθεί η νομοθετική πρόταση της ΕΕ, δηλαδή από την 1η Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

