Η θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού το 2023 συνεχίστηκε και το 2024, με τον εισερχόμενο τουρισμό να καταγράφει νέες μέγιστες τιμές τόσο στις αφίξεις όσο και στις εισπράξεις, ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2023 που μέχρι πρότινος αποτελούσε τη χρονιά με την καλύτερη τουριστική επίδοση της χώρας, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), «Εξέλιξη τουριστικών μεγεθών και δεικτών των κυριότερων αγορών εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, 2023-2024».

Ειδικότερα, την περίοδο 2023-2024 ο ελληνικός τουρισμός κατέγραψε:

• αφίξεις: +10% (από 32,7 εκατ. το 2023 σε 36,0 εκατ. το 2024),

• διανυκτερεύσεις: +1% (από 227,9 εκατ. το 2023 σε 231,0 εκατ. το 2024) και

• εισπράξεις: +4% (από € 19,7 δισ. το 2023 σε € 20,6 δισ. το 2024).

Η εικόνα στα βασικά μεγέθη των επιμέρους αγορών ήταν θετική, με εξαίρεση τις διανυκτερεύσες στις Λοιπές Χώρες. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2023:

Χώρες Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +12%, διανυκτερεύσεις +4% και εισπράξεις +5%),

Χώρες ΕΕ εκτός Ζώνης Ευρώ (αφίξεις +9%,διανυκτερεύσεις +10% και εισπράξεις +18%) και

Λοιπές Χώρες (αφίξεις +8%, διανυκτερεύσεις -4% και εισπράξεις +1%).

Σε ότι αφορά στις χώρες προέλευσης, αυξήσεις σε όλα τα βασικά μεγέθη καταγράφηκαν στις αγορές της Δανίας (αφίξεις +57%, διανυκτερεύσεις +46%, εισπράξεις +29%), της Τουρκίας (αφίξεις +38%, διανυκτερεύσεις +40%, εισπράξεις +47%), του Βελγίου (αφίξεις +37%, διανυκτερεύσεις +29%, εισπράξεις +21%), του Ισραήλ (αφίξεις +30%, διανυκτερεύσεις +54%, εισπράξεις +55%), της Ισπανίας(αφίξεις +27%, διανυκτερεύσεις +11%, εισπράξεις +48%), της Σουηδίας (αφίξεις +25%, διανυκτερεύσεις +11%, εισπράξεις +14%), της Τσεχίας (αφίξεις +24%, διανυκτερεύσεις +24%, εισπράξεις +13%), της Πολωνίας (αφίξεις +13%, διανυκτερεύσεις +13%, εισπράξεις +12%), της Γερμανίας (αφίξεις +13%, διανυκτερεύσεις +7%, εισπράξεις +4%), της Κύπρου (αφίξεις +10%, διανυκτερεύσεις +5%, εισπράξεις +15%) και της Βουλγαρίας (αφίξεις +2%, διανυκτερεύσεις +9%, εισπράξεις +27%).

Αντίθετα, μείωση σε όλα τα βασικά μεγέθη τους κατέγραψαν οι αγορές της Ρωσίας (αφίξεις -55%, διανυκτερεύσεις -69%, εισπράξεις -52%), της Αυστραλίας (αφίξεις -38%, διανυκτερεύσεις -41%, εισπράξεις -58%), της Ολλανδίας (αφίξεις -8%, διανυκτερεύσεις -9%, εισπράξεις -3%), της Σερβίας (αφίξεις -6%, διανυκτερεύσεις -38%, εισπράξεις -28%) και του Ην. Βασιλείου (αφίξεις -1%, διανυκτερεύσεις -6%, εισπράξεις -4%),.

Οι υπόλοιπες αγορές εμφάνισαν μικτή εικόνα: ΗΠΑ (αφίξεις +10%, διανυκτερεύσεις -1%, εισπράξεις +15%), Γαλλία (αφίξεις +9%, διανυκτερεύσεις -4%, εισπράξεις -12%), Ιταλία (αφίξεις +10%, διανυκτερεύσεις -6%, εισπράξεις +14%), Ρουμανία (αφίξεις -1%, διανυκτερεύσεις -11%, εισπράξεις +17%), Αυστρία (αφίξεις +5%, διανυκτερεύσεις -0,3%, εισπράξεις -6%), Ελβετία (αφίξεις +21%, διανυκτερεύσεις +8%, εισπράξεις -9%), Αλβανία (αφίξεις +8%, διανυκτερεύσεις -14%, εισπράξεις +1%), Καναδάς (αφίξεις -4%, διανυκτερεύσεις +9%, εισπράξεις +18%) και Βόρεια Μακεδονία (αφίξεις +41%, διανυκτερεύσεις -14%, εισπράξεις -33%).

Συμπερασματικά οι υψηλότερες μειώσεις παρατηρούνται στις αγορές της Ολλανδίας, της Σερβίας, του Ην. Βασιλείου, στην long haul αγορά της Αυστραλίας και στην Ρωσία (ειδική περίπτωση λόγω μέτρων της ΕΕ).

Αντίθετα την καλύτερη εικόνα με σημαντικές αυξήσεις, παρουσιάζουν οι σκανδιναβικές Σουηδία και Δανία, οι όμορες αγορές της Τουρκίας και της Βουλγαρίας καθώς και οι Χώρες της Ζώνης του Ευρώ Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία και Κύπρο.

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η διασπορά των αγορών του ελληνικού τουρισμού, αφού, με εξαίρεση τις πέντε σημαντικότερες αγορές (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία και Ιταλία), που συνεισφέρουν το 43% των αφίξεων και το 53% των διανυκτερεύσεων και των εισπράξεων αντίστοιχα, οι υπόλοιπες είκοσι έχουν μερίδιο μικρότερο του 4% και στα τρία βασικά μεγέθη, με εξαίρεση την Βουλγαρία και την Βόρεια Μακεδονία για τις αφίξεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.