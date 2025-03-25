Τουρκία: Τηλεδιάσκεψη Σιμσέκ με επενδυτές για να κατευνάσει τις αγορές

Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Φατίχ Καραχάν θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη με διεθνείς επενδυτές την Τρίτη, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, μετά τη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης που αναστάτωσε τις αγορές.

Την περασμένη Τετάρτη, η αστυνομία συνέλαβε τον Ιμάμογλου, τον κύριο πολιτικό αντίπαλο του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ενώ την Τετάρτη δικαστήριο τον φυλάκισε εν αναμονή της δίκης για κατηγορίες διαφθοράς, πυροδοτώντας τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην Τουρκία εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Το υπουργείο Οικονομικών και η κεντρική τράπεζα επιβεβαίωσαν ότι η επικοινωνία με τους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 GMT (3μμ ώρα Ελλάδας) για να "αξιολογήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην τουρκική οικονομία".

Η φυλάκιση του Ιμάμογλου οδήγησε σε βουτιά τη λίρα, τις μετοχές και τα ομόλογα και προκάλεσε αντιδράσεις από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τους Ευρωπαίους ηγέτες και εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, οι οποίοι καταδίκασαν τις ενέργειες εναντίον του ως πολιτικοποιημένες και αντιδημοκρατικές.

Πηγή: skai.gr

