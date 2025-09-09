Πρώτη στην κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 αναδείχθηκε η Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Η συνολική κατάταξη έχει ως εξής:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
BofA SECURITIES EUROPE SA
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
DEUTSCHE BANK AG
ALPHA BANK
EUROBANK SA
JP MORGAN SE
BARCLAYS BANK IRELAND PLC
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE
BNP PARIBAS S.A
MORGAN STANLEY EUROPE SE
SOCIETE GENERALE
CITIBANK EUROPE PLC
COMMERZBANK AG
UBS EUROPE SE
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH
INTESA SANPAOLO S.p.A.
HSBC CONTINENTAL EUROPE
