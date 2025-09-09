Πρώτη στην κατάταξη των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς βάσει της δραστηριότητάς τους στην αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025 αναδείχθηκε η Πειραιώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συνολική κατάταξη έχει ως εξής:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

BofA SECURITIES EUROPE SA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

DEUTSCHE BANK AG

ALPHA BANK

EUROBANK SA

JP MORGAN SE

BARCLAYS BANK IRELAND PLC

GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE

BNP PARIBAS S.A

MORGAN STANLEY EUROPE SE

SOCIETE GENERALE

CITIBANK EUROPE PLC

COMMERZBANK AG

UBS EUROPE SE

NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GmbH

INTESA SANPAOLO S.p.A.

HSBC CONTINENTAL EUROPE

Πηγή: skai.gr

