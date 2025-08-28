Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε με ρυθμό ταχύτερο από τον αναμενόμενο κατά το δεύτερο τρίμηνο, καθώς οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις άντεξαν την αστάθεια των δασμών, σημειώνει το CNBC.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 3,3% κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, σύμφωνα με την δεύτερη εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη και αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο δείκτη της οικονομικής δραστηριότητας. Το αποτέλεσμα ήταν καλύτερο από την αρχική εκτίμηση του 3,0% καθώς και από την πρόβλεψη του Dow Jones για 3,1%.

Οι καταναλωτικές δαπάνες συνέβαλαν στην αύξηση του αριθμού, σημειώνοντας άνοδο 1,6% σε σύγκριση με την αρχική εκτίμηση του 1,4%.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι o δείκτης τελικών πωλήσεων ιδιωτών αγοραστών στο εσωτερικό της χώρας σημείωσε άνοδο 1,9%, από 1,2% που ήταν το προηγούμενο ποσοστό. Οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας παρακολουθούν στενά αυτόν τον δείκτη ως ένδειξη της ζήτησης και των πωλήσεων που εστιάζει στη δραστηριότητα εντός των συνόρων των ΗΠΑ, ένα ιδιαίτερα σημαντικό μέτρο λαμβάνοντας υπόψη την αβέβαιη επίδραση των δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

