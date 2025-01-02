Το νέο μοντέλο για το επίδομα ανεργίας - Τι αλλάζει

Του Βαγγέλη Δουράκη

Κατάργηση του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας φέρνει η νέα «αρχιτεκτονική» της επιδότησης ανέργων. Το νέο «μοντέλο» αυστηροποιεί και τις προϋποθέσεις χορήγησης του τακτικού επιδόματος, καθώς από την πανδημία έως και σήμερα ήταν αρκετοί 5 μήνες εργασίας (125 ημέρες) για να το λάβει κάποιος. Πλέον, θα απαιτούνται 7 μήνες εργασίας ή 175 ημέρες ασφάλισης στο τελευταίο 14μηνο. Εκείνο που κάνει τη διαφορά, πάντως είναι το ύψος του «νέου» επιδόματος, καθώς θα φτάνει ως και 1.247,45 ευρώ.

Για να πάρει όμως ένας άνεργος το υψηλότερο ποσό θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι πλέον αλλάζει η «φύση» του επιδόματος που από οριζόντιο μετατρέπεται σε ανταποδοτικό ώστε οι άνεργοι να λαμβάνουν ένα πρόσθετο ποσό ανάλογα με τα έτη εργασίας και τις αποδοχές τους.

Ποια θα είναι η νέα αρχιτεκτονική του επιδόματος ανεργίας

Συγκεκριμένα, η μέγιστη διάρκεια που επιδόματος θα είναι ως 24 μήνες, καθώς συγχωνεύεται η τακτική επιδότηση με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων.

Η μέγιστη διάρκεια επιδότησης λοιπόν θα φτάνει έως τα δύο χρόνια, ακολουθώντας εξατομικευμένη προσέγγιση για το ύψος του επιδόματος.

Στους πρώτους 12 μήνες θα καταβάλλονται τρία ποσά, το σταθερό επίδομα, και δυο μεταβλητά, βάσει ετών εργασίας και βάσει αποδοχών.

Στους υπόλοιπους 12 μήνες θα καταβάλλεται μόνο το σταθερό ποσό.

Στο πρώτο 12μηνο που το επίδομα θα έχει και το μπόνους προϋπηρεσίας και μισθού δεν θα ξεπερνά το διπλάσιο ποσό του σταθερού επιδόματος για το πρώτο τρίμηνο.

Το σταθερό επίδομα για το πρώτο τρίμηνο είναι 648,72 ευρώ οπότε το πλαφόν για το επίδομα ανέρχεται στα 1.297,45 ευρώ (648,72Χ2=1.297,45)

Τα δυο μεταβλητά ποσά θα προστίθενται στο βασικό επίδομα με προϋπηρεσία από 4 έτη και άνω (900 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον 50 μήνες πριν την επιδότηση).

Τόσο κατά το 12μηνο των τριών ποσών όσο και κατά το 12μηνο της σταθερής επιδότησης, τα ποσά θα βαίνουν μειούμενα.

Τι ποσά θα λαμβάνει ένας άνεργος μετά το «λίφτινγκ» του επιδόματος

Για παράδειγμα το ποσό του επιδόματος ανεργίας για εργαζόμενο με μισθό 1.500 ευρώ και 15ετή προϋπηρεσία, θα διαμορφώνεται ως εξής:

- Για το α΄ τρίμηνο, θα πάρει 648,72 ευρώ (σταθερό μέρος), 214,08 ευρώ λόγω προϋπηρεσίας (μεταβλητό ποσό 1) και 267,60 ευρώ (μεταβλητό ποσό 2) ως προσαύξηση μισθού ίση με το 125% του ποσού της προϋπηρεσίας. Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο της επιδότησής του ως άνεργος θα λάβει 1.130,4 ευρώ.

- Στο β΄ τρίμηνο θα πάρει 939,72 ευρώ.

- Στο γ΄ τρίμηνο θα πάρει 746,96 ευρώ.

- Στο δ΄ τρίμηνο θα πάρει 527,09 ευρώ.

Στο α΄ εξάμηνο του επόμενου έτους που διακόπτεται το μεταβλητό ποσό, μένει μόνο το σταθερό επίδομα με 278,03 ευρώ το μήνα.

Στο β΄ εξάμηνο του ίδιου έτους, το σταθερό επίδομα μειώνεται περαιτέρω στα 185,35 ευρώ μηνιαίως.

«Ψαλίδι» στις προσαυξήσεις μελών της οικογένειας

Με τη νέα απόφαση μπαίνει ψαλίδι μπαίνει στις προσαυξήσεις μελών. Αντί 10% του επιδόματος που είναι τώρα, η προσαύξηση στο πιλοτικό επίδομα θα είναι 40 ευρώ για ένα προστατευόμενο μέλος και 20 ευρώ για κάθε επόμενο με πλαφόν τα 100 ευρώ.

Οι σημερινοί δικαιούχοι του επιδόματος που δεν θα ενταχθούν στο πιλοτικό σχέδιο, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας χωρίς αλλαγές.

Το νέο σύστημα επιδότησης θα εφαρμοστεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2025 πιλοτικά σε 15.000 ανέργους αναζητούντες εργασία οι οποίοι θα επιλεγούν με τυχαία επιλογή από το μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ). Η διάρκεια του πιλοτικού επιδόματος θα είναι για 16 μήνες και με τη

λήξη της θα εφαρμοστεί σε όλους τους ανέργους που θα δικαιούνται επίδομα.

Πηγή: skai.gr

