«Μπλοκάκια»: Τι να προσέξουν για να γλιτώσουν φόρο - Ποιες οι προϋποθέσεις

Του Βαγγέλη Δουράκη

Προσοχή στις λεπτομέρειες θα πρέπει να δείξουν χιλιάδες ατομικές επιχειρήσεις που ουσιαστικά παρέχουν μισθωτές υπηρεσίες, τα λεγόμενα «μπλοκάκια», προκειμένου να αποφύγουν να φορολογηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο που ισχύει για μισθωτούς, συνταξιούχους χρειάζεται να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διαφορετικά θα τους επιβληθεί φόρος 9% από το πρώτο ευρώ.

Εάν όμως οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, τότε έχουν άτυπο αφορολόγητο όριο εισοδήματος που κυμαίνεται από 8.636 έως και 12.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Ποια η διαφορά στην φορολόγηση

Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουν, έκπτωση φόρου 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, 810 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα παιδί, 900 ευρώ με δύο παιδιά, κατά 1.120 ευρώ για φορολογούμενους με τρία παιδιά και κατά 1.340 ευρώ για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Στην αντίθετη περίπτωση, φορολογούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες με 9% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 10.000 ευρώ, με 22% στο τμήμα του εισοδήματος από τα 10.000 ευρώ μέχρι τα 20.000 ευρώ και με 28%-44% για το τμήμα των ετησίων αμοιβών πάνω από το επίπεδο των 20.000 ευρώ.

Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν το φορολογητέο εισόδημά τους, αφαιρώντας από τα συνολικά τους έσοδα τις επαγγελματικές δαπάνες.

Το υπόλοιπο ποσό που θα απομείνει θα φορολογηθεί με την κλίμακα, αλλά, χωρίς το αφορολόγητο των μισθωτών. Αυτό όμως απαιτεί την τήρηση βιβλίων.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για φορολόγηση ως μισθωτός

Για να αποφύγει λοιπόν τη φορολόγηση ως ελεύθερος επαγγελματίας, για τα εισοδήματα του 2024 που θα φορολογηθούν το 2025, ένας εργαζόμενος με «μπλοκάκι» θα πρέπει να συγκεντρώνει αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Θα πρέπει να έχει υποβάλει δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

- Να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι σε τρεις εργοδότες ή και σε περισσότερους από τρεις, εφόσον όμως στην περίπτωση αυτή λαμβάνει τουλάχιστον το 75% των ετησίων αμοιβών του μόνο από έναν.

- Να δηλώνει ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς του την κατοικία του.

- Να μην εισπράττει μισθό από άλλη εργασία.

- Το εισόδημα από περιστασιακή απασχόληση να μην υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ ετησίως, εφόσον τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν τεκμαρτό εισόδημα μέχρι 9.500 ευρώ και εφόσον δεν έχει αποκτηθεί ταυτόχρονα και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, ακίνητα ή τόκους καταθέσεων. Στην περίπτωση αυτή το πραγματικό εισόδημα όσο και η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που μπορεί να προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών.

- Να παρέχει υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκεί δραστηριότητα η οποία - σύμφωνα με τις καταργηθείσες διατάξεις του παλαιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) - δεν εμπεριέχει την έννοια της εμπορικής ιδιότητας αλλά χαρακτηρίζεται ως ελευθέριο επάγγελμα. Οι δραστηριότητες αυτές είναι του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικοσυνθέτη, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, τραγουδιστή-καλλιτέχνη των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή Α.Ε., εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, αρχαιολόγου, προπονητή, εργοφυσιολόγου, εργοθεραπευτή, γραφίστα, διαιτολόγου, διατροφολόγου, συντηρητή αρχαιοτήτων, επιμελητή, διορθωτή κειμένων, νοσηλεύτριας ή αποκλειστικής νοσοκόμας.





