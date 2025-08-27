Η τεχνολογία στο επίκεντρο των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων

Η παγκόσμια αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων βρέθηκε σε καθεστώς σημαντικής επιβράδυνσης το 2ο τρίμηνο του 2025, εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας, εμπορικών εντάσεων και αστάθειας γύρω από τις αμερικανικές δασμολογικές πολιτικές. Ωστόσο, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο τομέας της Τεχνολογίας, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και των Τηλεπικοινωνιών (TMT) κατέγραψε τη μεγαλύτερη απορρόφηση κεφαλαίων, προσελκύοντας $247,2 δισ. και διατηρώντας την ηγετική του θέση στη διεθνή αγορά.

Παρά την παγκόσμια επιβράδυνση, ο ευρύτερος τομέας της τεχνολογίας συγκέντρωσε $247,2 δισ. το 2ο τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση “Pulse of Private Equity” της KPMG, οι επενδύσεις TMT ξεπέρασαν κάθε άλλο κλάδο, παρά το γεγονός ότι υπολείπονται σημαντικά των $649,9 δισ., που είχαν καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η εικόνα αυτή καταδεικνύει ότι, παρά τη συγκρατημένη διάθεση των επενδυτών, η τεχνολογία εξακολουθεί να αποτελεί στρατηγικό πεδίο τοποθετήσεων, με έμφαση σε καινοτομίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ψηφιακή υποδομή.

Η εικόνα, που σκιαγραφεί η KPMG, επιβεβαιώνει ότι - ακόμη και σε περιβάλλον αβεβαιότητας - η τεχνολογία εξακολουθεί να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για την κατεύθυνση των Ιδιωτικών Κεφαλαίων.

Ο ρόλος της Ευρώπης

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων μειώθηκαν από $505,3 δισ. το 1ο τρίμηνο του 2025 σε $363,7 δισ. στο 2ο τρίμηνο, με τον αριθμό των συμφωνιών να περιορίζεται από 4.527 σε 3.769. Η επιβράδυνση ήταν πιο έντονη στην Αμερική, όπου οι επενδύσεις υποχώρησαν στα $214 δισ., εκ των οποίων τα $202 δισ. στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στην περιοχή ΕΜΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική), το σύνολο έπεσε στα $117,4 δισ., ενώ η Ασία-Ειρηνικός (ASPAC) σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση, περιοριζόμενη στα $20,8 δισ.

Τομείς με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα-Η ΑΙ

Παρά την πτώση, συγκεκριμένοι τομείς πέτυχαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Οι Βιοεπιστήμες προσέλκυσαν $6,9 δισ., ξεπερνώντας ήδη το σύνολο του 2024. Επίσης, ισχυρές επιδόσεις παρουσίασαν η Υγεία ($79,3 δισ.), η Ενέργεια & οι Φυσικοί Πόροι ($110,8 δισ.) και οι Υποδομές ($74,4 δισ.), όλοι πάνω από τα αντίστοιχα ετήσια επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι επενδυτές στρέφονται σε μικρομεσαίες συναλλαγές εξαγορών, οι οποίες απαιτούν λιγότερη μόχλευση και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία σε ένα περιβάλλον αυξημένου ρίσκου. Όπως τονίζει η KPMG, παρά την πτώση του όγκου και της αξίας των συναλλαγών, η τεχνολογία και οι δευτερογενείς συμφωνίες αποτέλεσαν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, δημιουργώντας ευκαιρίες διαφοροποίησης και ρευστότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αναδεικνύεται σε στρατηγικό παράγοντα οργανικής ανάπτυξης. Η υιοθέτηση AI επιτρέπει σε εταιρείες χαρτοφυλακίου να βελτιώνουν αποδοτικότητα, να μειώνουν κόστος και να δημιουργούν νέες πηγές εσόδων, καθιστώντας τις πιο ελκυστικές για επενδυτές που αναζητούν ανθεκτικά και καινοτόμα μοντέλα.

Προβλέψεις για το 2ο εξάμηνο

Η προοπτική για το υπόλοιπο του 2025 παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα υπάρξει σταδιακή ανάκαμψη των συναλλαγών, εφόσον υπάρξει σταθερότητα στις εμπορικές πολιτικές και τα επιτόκια.

Η έμφαση αναμένεται να δοθεί σε κλάδους, που συνδυάζουν ανθεκτικότητα με καινοτομία, με την τεχνολογία να παραμένει στο επίκεντρο των παγκόσμιων επενδυτικών στρατηγικών.

