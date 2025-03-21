Ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια για πρώτη φορά από τις τράπεζες του Κουβέιτ

Το Κουβέιτ ετοιμάζεται να επιτρέψει για πρώτη φορά στις τράπεζες να προσφέρουν ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, μια κίνηση που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το χρηματοπιστωτικό τοπίο της πλούσιας σε πετρέλαιο χώρας.

Η νομοθεσία αναμένεται να ψηφιστεί σύντομα από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Η κίνηση θα ξεκλειδώσει μια αγορά που θα μπορούσε να φτάσει σε αξία τα 65 δισ. δολάρια, δίνοντας περιθώριο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διευρύνουν τα χαρτοφυλάκιά τους έως και κατά 40%, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν καθώς οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.

Στη χώρα, επί του παρόντος, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, ούτε υπάρχει σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φοβούνταν τις πολιτικές επιπτώσεις που θα είχαν τυχόν κατασχέσεις κατοικιών πολιτών.

Αντ' αυτών, η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα πρόγραμμα δημόσιας στέγασης που δίνει τη δυνατότητα στους παντρεμένους πολίτες να αποκτήσουν σπίτι με υψηλή επιδότηση ή ένα οικόπεδο με χαμηλότοκο δάνειο.

Ωστόσο, το σύστημα αυτό αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, με τις εκκρεμείς αιτήσεις να φτάνουν τις 103.000 και την αναμονή θα φτάνει τη δεκαετία, γεγονός που ωθεί την κυβέρνηση να προβεί σε σημαντικές αλλαγές.

Το Bloomberg δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει την Παρασκευή με αξιωματούχους της κυβέρνησης προκειμένου να σχολιάσουν το θέμα, καθώς είναι επίσημη αργία για τη χώρα.

Χάρη στον ορυκτό πλούτο του, το Κουβέιτ συγκαταλέγεται στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, ωστόσο υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω της πολιτικής παράλυσης που επικρατεί επί χρόνια.

Ο πολυαναμενόμενος νόμος θα μπορούσε να παράσχει ένα «δομημένο πλαίσιο που ενισχύει την προσβασιμότητα των δικαιούχων σε στεγαστικά δάνεια», σημειώνει ο Abdulla Al Sumait, εκτελών καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Al Ahli Bank of Kuwait. «Θεωρούμε ότι αποτελεί ένα μεταβατικό βήμα».

Η θέσπιση του νόμου για τα στεγαστικά δάνεια έρχεται 10 μήνες αφότου ο εμίρης του Κουβέιτ ανέστειλε τη λειτουργία του κοινοβουλίου για διάστημα έως τεσσάρων ετών, ανοίγοντας ουσιαστικό τον δρόμο στην κυβέρνηση το κοινοβούλιο για έως και τέσσερα χρόνια, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την κυβέρνηση - που έχει διοριστεί από την οικογένεια Al-Sabah του εμίρη του Κατάρ- να περάσει κρίσιμης σημασίας νομοσχέδια.

Λίγες μέρες νωρίτερα, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο διατάγματος που ανοίγει τον δρόμο για το κράτος-μέλος του OPEC να πουλήσει ομόλογα σε ξένους επενδυτές για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια.

Αυτές οι κινήσεις έχουν ήδη δημιουργήσει αισιοδοξία στις αγορές.

Το χρηματιστήριο του Κουβέιτ υπεραποδίδει φέτος των άλλων χρηματιστηρίων των χωρών του Κόλπου, με τις τράπεζες να πρωτοστατούν στο μετοχικό ράλι - σημειώνεται ότι οι μετοχές των Boubyan Bank, η Burgan Bank και η Warba Bank καταγράφουν κέρδη 17% και πλέον.

Η συμπιεσμένη ζήτηση για στέγαση σημαίνει ότι η παροχή ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, ακόμη και υπό ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο, θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του Κουβέιτ, σύμφωνα με τον Justin Alexander, διευθυντή της Khalij Economics και αναλυτή της συμβουλευτής εταιρείας GlobalSource Partners.

Θα μπορούσε επίσης να κεντρίσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για τις μετοχές των κουβετιανών τραπεζών. Επί του παρόντος οι ξένες επενδύσεις σε τράπεζες του Κουβέιτ ανέρχονται στο ύψος των 15,3 δισ. δολαρίων, που αντιπροσωπεύουν μόλις το 15% των επενδύσεων στον κλάδο.



Πηγή: skai.gr

