Αυξημένη κατά 1% η δύναμη του ελληνικού στόλου τον Ιανουάριο

Το ίδιο διάστημα ωστόσο, η ολική χωρητικότητα παρουσίασε μείωση κατά 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους

Δεξαμενόπλοιο

Αύξηση κατά 1% παρουσίασε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) τον πρώτο μήνα του 2025, έναντι ελαφράς μείωσης 0,2% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιανουαρίου 2024 προς τον Ιανουάριο 2023, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Το ίδιο διάστημα ωστόσο η Ολική Χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,3% τον Ιανουάριο του 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιανουαρίου 2024. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιανουαρίου του 2024 προς τον Ιανουάριο 2023 είχε σημειωθεί μείωση 4,1%.

Εμπορικός στόλος

