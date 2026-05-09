Οι εισαγωγές πετρελαίου της Κίνας υποχώρησαν τον Απρίλιο στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τεσσάρων ετών, καθώς το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έπνιξε τις προμήθειες προς τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 20% τον Απρίλιο, στους 38,5 εκατ. μετρικούς τόνους σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Ιούλιο του 2022, σύμφωνα με τελωνειακά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο.

Η Κίνα εισάγει περίπου το μισό αργό πετρέλαιό της από τη Μέση Ανατολή, όπου το κλείσιμο του Ορμούζ έχει μειώσει δραστικά τον αριθμό των δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν πετρέλαιο και διυλισμένα προϊόντα προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Σάββατο η Κίνα δεν διαχωρίζουν το πετρέλαιο που φτάνει διά θαλάσσης από εκείνο που εισέρχεται μέσω αγωγών. Ωστόσο, στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης πλοίων Kpler τοποθετούν τις θαλάσσιες εισαγωγές αργού στα 8,03 εκατ. βαρέλια την ημέρα, επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022.

Παρά τη μείωση των εισαγωγών, η εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Vortexa εκτιμά ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 17 εκατ. βαρέλια τον Απρίλιο, αν και ανέφερε ότι θα μειωθούν τον Μάιο.

Η διαταραχή στη Μέση Ανατολή έχει οδηγήσει την Κίνα να διαχειρίζεται αυστηρά τις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων, όπως βενζίνη ή καύσιμα αεροσκαφών, προκειμένου να προστατεύσει την εγχώρια αγορά της.

Η πολιτική αυτή οδήγησε τις εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων τον Απρίλιο στο χαμηλότερο επίπεδο περίπου μιας δεκαετίας, στους 3,1 εκατ. τόνους, μειωμένες κατά περίπου 1/3 σε σχέση με τον Μάρτιο.

Οι εισαγωγές φυσικού αερίου μειώθηκαν επίσης κατά 13%, στους 8,42 εκατ. τόνους, αν και τα στοιχεία δεν διαχωρίζουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο που μεταφέρεται διά θαλάσσης από το αέριο που διοχετεύεται μέσω χερσαίων αγωγών. Η Κίνα εισάγει σημαντικές ποσότητες LNG από τον Κόλπο της Μέσης Ανατολής.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της Κίνας για τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους παραμένουν πάντως αυξημένες κατά 1,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, στους 185,3 εκατ. τόνους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.