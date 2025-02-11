Η Τουρκία θα αρχίσει να εισάγει φυσικό αέριο από το Τουρκμενιστάν τον Μάρτιο

Η Τουρκία θα εισάγει τα πρώτα φορτία φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν από την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Alparslan Bayraktar.

Όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg, οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία που θα «ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας μας και της περιοχής μας με φυσικό αέριο, ενώ θα ενισχύσει και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Bayraktar μέσω της πλατφόρμας X, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τις ποσότητες.

Η έναρξη της προμήθειας έρχεται μετά την προκαταρκτική συμφωνία πέρυσι μεταξύ των δύο χωρών. Η Τουρκία, η οποία βίωσε αυξημένη εγχώρια ζήτηση φυσικού αερίου πέρυσι, εισάγει περισσότερο από το ένα τρίτο των αναγκών της από τη Ρωσία.

Το φυσικό αέριο θα μεταφερθεί στην Τουρκία μέσω του Ιράν, το οποίο έχει ήδη συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής με το Ιράκ και το Αζερμπαϊτζάν. Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν στο Ιράν να παίρνει την προμήθεια του Τουρκμενιστάν στα σύνορα και στη συνέχεια να στέλνει τον αντίστοιχο όγκο της δικής του παραγωγής στους εν λόγω αγοραστές.

Ο Gurbanguly Berdymukhamedov, πρόεδρος του Λαϊκού Συμβουλίου του Τουρκμενιστάν, συζήτησε τηλεφωνικά τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Τουρκία με τον πρόεδρο του Ιράν Masoud Pezeshkian, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Turkmenistan Today.

Σύμφωνα με τον Bayraktar, η συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της κρατικής τουρκικής εταιρείας Boru Hatlari Ile Petrol Tasima AS, ή Botas, και του κρατικού παραγωγού του Τουρκμενιστάν Turkmengaz.

Πηγή: skai.gr

