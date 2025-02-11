Η πορεία του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης στις κύριες αγορές του ελληνικού τουρισμού αναμένεται το 2025 να κυμανθεί -σε πραγματικούς όρους- στα ίδια ή ελαφρά υψηλότερα επίπεδα (περί το +1%) σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) «Οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και στις χώρες προέλευσης των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα».

Μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται στο ΑΕΠ των ΗΠΑ (περί το +2%) και κυρίως στο ΑΕΠ των γειτονικών βαλκανικών χωρών (περί το +3%), εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα δώσει ώθηση στον οδικώς εισερχόμενο τουρισμό. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2%, γεγονός που πιθανά θα οδηγήσει την ΕΚΤ σε μείωση των επιτοκίων. Παρά τις σημαντικές γεωπολιτικές αναταράξεις, οι τιμές προϊόντων πετρελαίου, που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος των μεταφορών, παραμένουν υπό έλεγχο.

Συνεπώς, με βάση την τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου και εκτός απροόπτου, το μακροοικονομικό περιβάλλον το 2025 αναμένεται να επιδράσει μάλλον θετικά στη ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Σημαντικότερη αβεβαιότητα ως προς τις οικονομικές εξελίξεις διεθνώς, και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, αποτελεί ο βαθμός και η ταχύτητα υλοποίησης της εξαγγελθείσας μακροοικονομικής και εμπορικής πολιτικής της νέας αμερικανικής κυβέρνησης και οι διεθνείς επιπτώσεις τους. Ειδικότερα, η περαιτέρω ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών επηρεάζεται από αυτές τις ενδεχόμενες «αντισυμβατικές» πολιτικές, στον βαθμό που θα αφορούν την ΕΕ-20 και ιδιαίτερα τη Γερμανία, είτε άμεσα είτε έμμεσα πχ μέσω υποτίμησης του Γιουάν.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές οικονομίες παραμένουν ευάλωτες ως προς την εξέλιξη της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία και τη Γερμανία και των επιπτώσεών τους στα δημόσια οικονομικά και στην ανάπτυξη των χωρών αυτών, καθώς και από την αβεβαιότητα από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Για δύο από τις τρεις σημαντικότερες αγορές μας από πλευράς εσόδων, τις ΗΠΑ και το Ην. Βασίλειο, η αναμενόμενη αύξηση της διαφοράς επιτοκίων μεταξύ δολαρίου και αγγλικής λίρας αφενός και ευρώ αφετέρου, αναμένεται να οδηγήσει σε ανατίμηση των δυο αυτών νομισμάτων έναντι του ευρώ, ευνοώντας την προσέλκυση τουριστών από τις χώρες αυτές.

Με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης, ο Ηλίας Κικίλιας, γενικός διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Οι οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στις κύριες χώρες προέλευσης των επισκεπτών μας έχουν άμεσες επιπτώσεις στην τουριστική ζήτηση. Η συνεχής παρακολούθηση των μακροοικονομικών εξελίξεων και προοπτικών κρίνεται απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση των αλλαγών και την πραγματοποίηση διορθωτικών κινήσεων. Ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα και προσαρμογή αποτελούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να διατηρήσει ο ελληνικός τουρισμός την ισχυρή του θέση στην παγκόσμια τουριστική αγορά, εν μέσω ενός ασταθούς και μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος».

Ως προς τις εξελίξεις και τις προοπτικές στις οικονομίες ορισμένων κύριων αγορών του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα, αναφέρονται συνοπτικά τα εξής:

Ζώνη του Ευρώ

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τις χώρες της ζώνης του ευρώ περίπου 9,1 δισ. ευρώ το 2023 (43% του συνόλου των εσόδων, περιλαμβανομένων αυτών από την κρουαζιέρα).

Οι εισπράξεις από τη ζώνη του ευρώ τους ένδεκα πρώτους μήνες του 2024 ανήλθαν σε 9,3 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά +3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2023, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από τα αεροδρόμια των χωρών της Ευρωζώνης για το σύνολο του 2024 παρουσίασαν αύξηση 9,0% σε σχέση με το 2023.

To 2025, εκτιμάται αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης κατά 1,2% (ΔΝΤ: 1,2%), από 0,7% το 2024 (ΔΝΤ: 0,8%). Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί το 2025 κατά 1,1%, έναντι 0,7% το 2024.

Γερμανία

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τη Γερμανία περίπου 3,6 δισ. ευρώ το 2023 (17% του συνόλου των εσόδων, περιλαμβανομένων αυτών από την κρουαζιέρα).

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία τους ένδεκα πρώτους μήνες του 2024 ανήλθαν σε 3,6 δισ. ευρώ αυξημένες κατά +3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2023, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από τα αεροδρόμια της Γερμανίας για το σύνολο του 2024 παρουσίασαν αύξηση 8,8% σε σχέση με το 2023.

Παρά την πολύ μεγάλη αναδιάρθρωση που πραγματοποιείται στην Γερμανία σε αντίξοη γεωπολιτική και οικονομική συγκυρία, αναμένεται ανάκαμψη του ΑΕΠ της κατά 0,8% το 2025 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 0,7%), έναντι οριακής πτώσης -0,05% το 2024 (ΔΝΤ: 0,0%). Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί το 2025 κατά 0,7%, έναντι 0,2% το 2024.

Γαλλία

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τη Γαλλία περίπου 1,4 δισ. ευρώ το 2023 (7% του συνόλου των εσόδων, περιλαμβανομένων αυτών από την κρουαζιέρα).

Οι εισπράξεις από τη Γαλλία τους ένδεκα πρώτους μήνες του 2024 ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ μειωμένες κατά -11,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2023, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από τα αεροδρόμια της Γαλλίας για το σύνολο του 2024 παρουσίασαν αύξηση 5,1% σε σχέση με το 2023.

Το ΑΕΠ της Γαλλίας αναμένεται να αυξηθεί το 2025 κατά 1,0% (ΔΝΤ 1,1%) έναντι 1,2% το 2024(ΔΝΤ: 1,1%). Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί το 2025 κατά 1,0% όσο και το 2024.

Ιταλία

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από την Ιταλία περίπου 1,1 δισ. ευρώ το 2023 (5% του συνόλου των εσόδων, περιλαμβανομένων αυτών από την κρουαζιέρα).

Οι εισπράξεις από την Ιταλία τους ένδεκα πρώτους μήνες του 2024 ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ αυξημένες κατά +13% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2023, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από τα αεροδρόμια της Ιταλίας για το σύνολο του 2024 παρουσίασαν αύξηση 12,6% σε σχέση με το 2023.

Η αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ της Ιταλίας το 2025 ανέρχεται σε 1,2% (ΔΝΤ: 0,8%) έναντι 0,7% το 2024 (ΔΝΤ: 0,7%). Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί το 2025 κατά 1,0%, έναντι 0,3% το 2024.

Ηνωμένο Βασίλειο

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 3,3 δισ. ευρώ το 2023 (16,7% του συνόλου των εσόδων, περιλαμβανομένων αυτών από την κρουαζιέρα).

Οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο τους ένδεκα πρώτους μήνες του 2024 ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ μειωμένες κατά -3,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2023, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από τα αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου για το σύνολο του 2024 παρουσίασαν αύξηση 7,2% σε σχέση με το 2023.

Για το 2025 αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 1,2% το 2025 (ΔΝΤ: 1,4%), από 0,8% το 2024 (ΔΝΤ: 1,1%). Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί το 2025 κατά 1,0%, έναντι 0,7% το 2024.

ΗΠΑ

Η Ελλάδα εισέπραξε από τον εισερχόμενο τουρισμό από τις ΗΠΑ περίπου 1,4 δισ. ευρώ το 2023 (7% του συνόλου).

Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ τους ένδεκα πρώτους μήνες του 2024 ανήλθαν σε 1,5 δισ. ευρώ αυξημένες κατά +13,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2023 ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις από τα αεροδρόμια των ΗΠΑ για το σύνολο του 2024 παρουσίασαν αύξηση 24,2% σε σχέση με το 2023.

Το ΑΕΠ των ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το 2025 κατά 1,9% (ΔΝΤ: 2,2%) από 2,8% το 2024 (ΔΝΤ: 2,8%). Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί το 2025 κατά 2,1%, έναντι 2,6% το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

