Αυξάνονται αντί να μειώνονται τα χρέη του δημοσίου - Οι «καλοπληρωτές» και οι «φταίχτες»

Αυξάνονται αντί να μειώνονται τα φέσια του Δημοσίου και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για μηδενισμό τους σε κάποιες κατηγορίες, όπως αυτή των νοσοκομείων, μέσα στο 2025 φαντάζουν αυτήν τη στιγμή ανέκδοτο.



Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου για τον μήνα Μάρτιο έφτασαν τα 3,65 δισ. ευρώ, 300 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον Φεβρουάριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 είχε εκκινήσει με οφειλές 2,86 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι τους τελευταίους 15 μήνες αυξήθηκαν κατά 780 εκατ. ευρώ ή 27,3%.

Από τον Δεκέμβριο του 2019 όταν και υπερκέρασαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία βρίσκονται μόνιμα στην πρώτη θέση των «κακοπληρωτών». Κι από τον Δεκέμβριο σταθερά οι οφειλές τους ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ. Τον Μάρτιο έφτασαν να χρωστούν για περισσότερες από 90 ημέρες ποσό που απέχει μια ανάσα από το 1,5 δισ. ευρώ, 1,489 δισ. ευρώ για την ακρίβεια, αυξημένο κατά 210 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Το 40% δηλαδή των οφειλών του Δημοσίου προέρχεται από τα νοσοκομεία.

Ακολουθούν τα ασφαλιστικά ταμεία με 582 εκατ. ευρώ και μικρή μείωση 22 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Στην ουσία οι οφειλές των ταμείων έχουν επιστρέψει στο επίπεδο του τέλους του 2024 (585 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024).

Τα χρέη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν ξέρουν τι σημαίνει αυξομείωση. Τον τελευταίο καιρό κινούνται μόνο προς τα πάνω:

Δεκέμβριος 2024: 231 εκατ. ευρώ

Ιανουάριος 2025: 245 εκατ. ευρώ

Φεβρουάριος 2025: 280 εκατ. ευρώ

Μάρτιος 2025: 373 εκατ. ευρώ

Μέσα σε 3 μήνες δηλαδή παρατηρείται μια αύξηση 142 εκατ. ευρώ ή 61,5%.

Μόνο ανοδικά κινούνται και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, με πρωταθλητές τα υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Μετανάστευσης και Ασύλου, τα οποία μαζί χρωστούν το 87% του συνολικού χρέους.

Από 179 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024 οι οφειλές τους ανήλθαν στα 227 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, σημειώνοντας αύξηση 26,8%.

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΑΑΔΕ, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφτασαν τα 723 εκατ. ευρώ, κινούμενες σε πτωτική πορεία για τρίτο συνεχή μήνα. Από αυτά:

148 εκατ. ευρώ αφορούν άμεσους φόρους

474 εκατ. ευρώ αφορούν έμμεσους φόρους

91 εκατ. ευρώ έχουν να κάνουν με μη φορολογικά έσοδα

Βέβαια, υπόλογος δεν είναι μόνο η Ανεξάρτητη Αρχή. Ακόμη ψάχνει για παράδειγμα χιλιάδες φορολογουμένους για να τους επιστρέψει 234 εκατ. ευρώ!! Εκείνοι όμως είτε αρνούνται να ανταποκριθούν είτε αδιαφορούν/αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επιπλέον, 408 εκατ. ευρώ από τα 723 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές γιατί δεν οφείλονται περισσότερους από 3 μήνες.

Ειδικά οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων έχουν πολλές αυξομειώσεις, καθώς πολλά εξαρτώνται από τους χρόνους και τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Ξεκάθαρη αιτία γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και τα χρέη του Δημοσίου αυξάνονται ή τέλος πάντων δεν μειώνονται, δεν υπάρχει. Δεν είναι πάντως θέμα χρημάτων. Λεφτά υπάρχουν.

Παρά την επιστράτευση της Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, η οποία διευθετεί κεντρικά τις πληρωμές, το πρόβλημα στα νοσοκομεία παραμένει. Και παραμένει ασαφές αν τα νοσοκομεία τηρούν την οδηγία του υπουργείου να πληρώνουν παλαιότερες οφειλές σε ποσοστό 20% των αγορών του μήνα αλλά και το σύνολο από τα τρέχοντα. Η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί δύο φορές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις καθυστερήσεις πληρωμών από την πλευρά των νοσοκομείων.

Ούτε υπάρχει πειστική εξήγηση γιατί τα χρέη των ασφαλιστικών ταμείων δεν υποχωρούν ενώ έχει υπάρξει τόση μεγάλη πρόοδος με τις εκκρεμείς κύριες (τουλάχιστον) συντάξεις.

Πηγή: skai.gr

