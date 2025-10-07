Το απίστευτο ράλι της Trilogy Metals

Οι μετοχές της εισηγμένης στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ εταιρείας εξερεύνησης ορυκτών Trilogy Metals σημειώνουν άνοδο άνω του 225% την Τρίτη, λίγο μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι θα αποκτήσει μερίδιο 10% στην καναδική εταιρεία.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια συνεργασία με την Trilogy Metals στο πλαίσιο μιας προσπάθειας για την απελευθέρωση εγχώριων αποθεμάτων χαλκού και άλλων κρίσιμων ορυκτών στην περιοχή εξόρυξης Ambler στην Αλάσκα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε ότι το έργο είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση εγχώριων προμηθειών ορυκτών όπως ο χαλκός και το κοβάλτιο, τροφοδοτώντας τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ξεπεράσουν την Κίνα στον συνεχιζόμενο αγώνα για την παραγωγή τεχνητής νοημοσύνης και μικροτσίπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.