Την 27η θέση ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 27η θέση ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ στον εφετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), σε συνεργασία με το Tax Foundation.

Η κατάταξη της Ελλάδας παραμένει αμετάβλητη σε σύγκριση με το 2023. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ του Βελγίου που καταλαμβάνει την 26η θέση και της Δανίας που καταλαμβάνει την 28η θέση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κάτω από την Ελλάδα βρίσκονται, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ισλανδία, η Πορτογαλία, ενώ την 36η και την 37η θέση καταλαμβάνουν η Γαλλία και η Ιταλία αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, για το 2023, η Ελλάδα συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 60,9 στον Δείκτη. Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται ως εξής:

17η θέση στην εταιρική φορολόγηση,

9η θέση στη φορολόγηση φυσικών προσώπων,

34η θέση στη φορολόγηση της κατανάλωσης,

27η θέση στους φόρους επί της ιδιοκτησίας,

21η θέση στη φορολόγηση των κερδών στο εξωτερικό.

Οι συντάκτες της εφετινής έκθεσης υπογραμμίζουν ορισμένες αδυναμίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος:

Οι εταιρείες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στα ποσά των καθαρών ζημιών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αντισταθμίσουν μελλοντικά κέρδη. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημιές για τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος από προηγούμενα έτη.

Η Ελλάδα διαθέτει έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό φορολογικών συμβάσεων (58 συμβάσεις έναντι 75 του μέσου όρου του ΟΟΣΑ).

Ο συντελεστής ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι ένας από τους υψηλότερους στον ΟΟΣΑ (24%), με μία από τις πιο περιορισμένες φορολογικές βάσεις, καθώς καλύπτει μόλις το 37% της τελικής κατανάλωσης.

Παρά τις παραπάνω αδυναμίες, υπάρχουν και θετικά σημεία στο ελληνικό φορολογικό σύστημα:

Ο φορολογικός συντελεστής επί των μερισμάτων για φυσικά πρόσωπα ανέρχεται σε 5%, σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,7%).

Ο συντελεστής φορολόγησης του εταιρικού εισοδήματος ανέρχεται σε 22%, επίσης χαμηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (23,9%).

Οι κανονισμοί για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ) είναι μετριοπαθείς και εφαρμόζονται κυρίως στο παθητικό εισόδημα.

Για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά, η Εσθονία κατατάσσεται ως η χώρα με τον πλέον ανταγωνιστικό φορολογικό κώδικα, ενώ την τελευταία θέση (38η) καταλαμβάνει η Κολομβία. Η Ελλάδα κατατάσσεται εφέτος μεταξύ του Βελγίου (26η) και της Δανίας (28η).

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, σχολίασε:

«Η σταθερά χαμηλή θέση της Ελλάδας στον Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά, ακόμα και χωρίς την αναγκαία οριζόντια ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης που υφίστανται σήμερα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Όπως καταδεικνύει η φετινή μελέτη, παρεμβάσεις όπως η αλλαγή του καθεστώτος των αποσβέσεων και η αύξηση του ορίου από το οποίο ξεκινά το ανώτατο κλιμάκιο φορολόγησης του ατομικού εισοδήματος θα πρέπει να αποτελέσουν άμεσες προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Tax Foundation, Daniel Bunn, ανέφερε:

«Με τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε πολλές χώρες φέτος, αναμένονται σημαντικές αλλαγές στη φορολογική πολιτική παγκοσμίως. Το φορολογικό τοπίο συνεχίζει να εξελίσσεται, και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη βελτίωση της κατάταξης των χωρών τους εάν επιθυμούν να προσελκύσουν επενδύσεις και να ενισχύσουν τις ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη».

Πηγή: skai.gr

