ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις αποδόσεις των ομολόγων και περίμεναν ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τριμήνου για να αξιολογήσουν την ευρωστία αμερικανικών εταιρειών.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 6,71 μονάδων (–0,02%), στις 42.924,89 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 33,12 μονάδων (+0,18%), στις 18.573,13 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 2,78 μονάδων (–0,05%), στις 5.851,20 μονάδες.

