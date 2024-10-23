ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

Λογαριασμός
Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο των ΗΠΑ

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 6,71 μονάδων (–0,02%), στις 42.924,89 μονάδες.

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις αποδόσεις των ομολόγων και περίμεναν ανακοινώσεις αποτελεσμάτων τριμήνου για να αξιολογήσουν την ευρωστία αμερικανικών εταιρειών.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 33,12 μονάδων (+0,18%), στις 18.573,13 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 2,78 μονάδων (–0,05%), στις 5.851,20 μονάδες.

