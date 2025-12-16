Τιμαριθμοποίηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ο «κρυφός μποναμάς» για 400.000 συνταξιούχους

Του Χρυσόστομου Τσούφη

250 ευρώ στο τέλος Νοεμβρίου, αύξηση συντάξεων – ακόμη και γι’ αυτούς με μεγάλη προσωπική διαφορά – από μεθαύριο 18 Δεκεμβρίου και λόγω της ετήσιας αύξησης 2,4% αλλά και λόγω μείωσης των παρακρατήσεων ως απόρροια της φορολογικής μεταρρύθμισης που προβλέπει μείωση φορολογικών συντελεστών.



Τα δημοσιεύματα κάνουν παντού λόγο για τον τριπλό μποναμά των συνταξιούχων. Φαίνεται όμως ότι ο μποναμάς είναι τετραπλός αφού δεν πρέπει να ξεχνάμε και την τιμαριθμοποίηση της εισφοράς αλληλεγγύης που θα ωφελήσει περίπου 400.000 συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι αυτοί δεν θα δουν να αυξάνεται η εισφορά αλληλεγγύης που πληρώνουν επειδή λόγω της αύξησης στη σύνταξη τους, ανέβηκαν κλιμάκιο.



Το Υπουργείο εργασίας εντόπισε από πέρυσι το πρόβλημα και φέτος θα είναι η δεύτερη χρονιά που θα εφαρμοστεί η τιμαριθμοποίηση. Ταυτόχρονα δηλαδή με την αύξηση του 2,4% στις συντάξεις, θα αυξηθεί επίσης ισόποσα το εύρος κάθε κλιμακίου της εισφοράς αλληλεγγύης ώστε να μην αυξηθεί η επιβάρυνση για τον συνταξιούχο.



Φανταστείτε έναν συνταξιούχο των 1430 ευρώ. Όπως είναι τώρα διαμορφωμένη η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, έχει μηδενική επιβάρυνση, γιατί το πρώτο κλιμάκιο επιβολής της αρχίζει από τα 1434 ευρώ. Με την αύξηση όμως του 2,4% που είναι ante portas, η σύνταξη του θα αυξηθεί στα 1464,32 ευρώ που σημαίνει ότι μπαίνει στη διακεκαυμένη ζώνη της εισφοράς.

Αν δεν εφαρμοζόταν η τιμαριθμοποίηση θα έπρεπε να πληρώσει εισφορά 1464,32 Χ 3% = 43,9 ευρώ.

Κι έτσι ευρισκόμενος μπροστά στο ATM μάλλον θα …καταριόταν την ώρα και τη στιγμή που η κυβέρνηση του έδωσε αύξηση 34,32 ευρώ η οποία όμως οδήγησε σε … μείωση (μέσω της εισφοράς της) της σύνταξης του στα 1420 ευρώ (1464,32 ευρώ - 43,9 ευρώ) !!!

Και κερατάς και δαρμένος!

Επειδή όμως εφαρμόζεται η τιμαριθμοποίηση, μαζί με τη σύνταξη του, θα αυξηθούν και τα κλιμάκια εφαρμογής της εισφοράς. Έτσι το πρώτο κλιμάκιο με συντελεστή 3% θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τα 1468 ευρώ. Επομένως, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα δει τη σύνταξή του να αυξάνεται κανονικά.



Ωφελημένοι φυσικά και οι συνταξιούχοι που ήδη τους πιάνει η εισφορά αλληλεγγύης, έχουν δηλαδή συντάξεις άνω των 1468 ευρώ, οι οποίοι δεν θα επιβαρυνθούν με μεγαλύτερες κρατήσεις.



Μετά και την τιμαριθμοποίηση, η κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης θα διαμορφωθεί από 1/1/2026 ως εξής:



Εισφορά 3%

Παλιό κλιμάκιο : 1.434€ έως 1.741€

Νέο κλιμάκιο : 1.468€ έως 1.783€

Εισφορά 6%

Παλιό Κλιμάκιο : 1.742€ έως 2.048

Νέο Κλιμάκιο : 1.784€ έως 2.097€

Εισφορά 7%

Παλιό Κλιμάκιο : 2.049€ έως 2.355€

Νέο Κλιμάκιο : 2.098€ έως 2.412€

Εισφορά 9%

Παλιό Κλιμάκιο : 2.356€ έως 2.662€

Νέο Κλιμάκιο : 2.413€ έως 2.726€

Εισφορά 10%

Παλιό Κλιμάκιο : 2.663€ έως 2.970€

Νέο Κλιμάκιο : 2.727€ έως 3.041€

Εισφορά 12%

Παλιό Κλιμάκιο : 2.971€ έως 3.277€

Νέο Κλιμάκιο : 3.042€ έως 3.356€

Εισφορά 13%

Παλιό Κλιμάκιο : 3.278€ έως 3.584€

Νέο Κλιμάκιο : 3.357€ έως 3.670€

Εισφορά 14%

Παλιό Κλιμάκιο : > 3.584€

Νέο Κλιμάκιο : >3.671€



Σε άλλο παράδειγμα, έστω συνταξιούχος των 1.740 ευρώ. Πέρυσι πλήρωσε εισφορά 3%, δηλαδή 52,2 ευρώ.

Με την αύξηση φέτος η σύνταξη του πάει στα 1781,76 ευρώ.

Αν ΔΕΝ εφαρμοζόταν η τιμαριθμοποίηση, θα άλλαζε κλιμάκιο και θα έπρεπε να πληρώσει εισφορά 6%, δηλαδή 106,9 ευρώ.

Τελικά όμως, θα πληρώσει 53,45 ευρώ δηλαδή μόλις 1,25 ευρώ επιπλέον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.