Του Βαγγέλη Δουράκη

Εβδομάδα πληρωμών αυτή που διανύουμε, και άνεργοι, συνταξιούχοι, όπως και μισθωτοί θα δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από αύριο κιόλας.

Η αρχή θα γίνει με το Δώρο Χριστουγέννων για τους ανέργους, όπως και με τα τακτικά επιδόματα ανεργίας, για να ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι, αλλά και οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων.

Έως την Παρασκευή θα πρέπει να λάβουν το Δώρο που τους αναλογεί και οι μισθωτοί.

Ειδικά όσον αφορά τις συντάξεις, αυτές θα έχουν ενσωματωμένες τις τακτικές αυξήσεις, αλλά και τις αυξήσεις… διά της πλαγίας από τις μειωμένες φορολογικές παρακρατήσεις. Ενώ, όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν μετά από χρόνια… παραπάνω χρήματα στο χέρι.

Ημερομηνίες για το Δώρο Χριστουγέννων των ανέργων

Ξεκινώντας από το Δώρο Χριστουγέννων στους ανέργους αυτό θα καταβληθεί αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Τα χρήματα υπολογίζεται πως θα εμφανιστούν στο ΑΤΜ από το μεσημέρι ή νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Πρόκειται να πληρωθούν ακόμη:

Η τακτική επιδότηση ανεργίας

Το επίδομα εργασίας

Η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας

Το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων.

Τα χρήματα πιστώνονται κατευθείαν στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων σε μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να γίνει έως και την ερχόμενη Παρασκευή 19 του μήνα.

Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων

Σχετικά με τις συντάξεις οι ημερομηνίες καταβολής διαμορφώνονται ως εξής:

Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς με χρεωστική κάρτα μέσω ΑΤΜ την προηγούμενη ημέρα το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Οι συντάξεις θα είναι διαθέσιμες μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ από την πλευρά του θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων και την στ’ δόση του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21 τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου. Η πίστωση των ποσών αυτών θα γίνει το απόγευμα της Παρασκευής 19 του μήνα.

Την ίδια ημερομηνία (Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου με πίστωση την Παρασκευή 19 τρέχοντος) θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά-αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Επίδομα θέρμανσης: Οι 2+1 δόσεις

Στις 23 Δεκεμβρίου θα δοθεί και η προκαταβολή (60% του ποσού) του επιδόματος θέρμανσης. Οι ειδικότερες ημερομηνίες καταβολής έχουν ως εξής:

Έως την 23η Δεκεμβρίου 2025 προκαταβολή για τις αγορές που θα τιμολογήθηκαν έως την 30ή Νοεμβρίου 2025 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 5η Δεκεμβρίου 2025. Έως την 29η Μαΐου 2026 το υπόλοιπο της δόσης και αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 και ειδικά για τα καυσόξυλα και το πέλετ από 1η Ιουνίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 15η Απριλίου 2026 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 30ή Απριλίου 2026. Και η επιπλέον πληρωμή, ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης πραγματοποιείται έως την 31η Ιουλίου 2026, για αγορές που αφορούν καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31η Μαρτίου 2026.

