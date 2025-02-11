Δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση της εισαγωγής επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο, την ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την προστασία των επενδυτών από τα κρυπτονομίσματα παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μαζί με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Θεώνη Αλαμπάση και τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής Γιώργο Χριστόπουλο.

Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά προβλέπει μείωση από 15% σε 5% των τόκων ομολόγων εισηγμένων επιχειρήσεων και έκπτωση δαπανών εισαγωγής μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο έως και 100% από τα ακαθάριστα έσοδά τους. Για τα κρυπτονομίσματα ορίζονται αρμόδιες εποπτικές αρχές τόσο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ -όπως τόνισε ο ΥΠΕΘΟ- εντός του έτους θα παρουσιαστεί και το πλαίσιο φορολόγησης των κρυπτονομισμάτων.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά τεχνικό αλλά πολύ σημαντικό νομοσχέδιο δεδομένου του ρόλου που παίζει η Κεφαλαιαγορά σε όλες τις προηγμένες οικονομίες, ενώ πριν παρουσιάσει τους τέσσερις πυλώνες που περιλαμβάνει έκανε μια σύντομη αναφορά στην πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Όπως τόνισε ο υπουργός, από το 2019 μέχρι και εχθές, το χρηματιστήριο έχει σημειώσει άνοδο 73,5%, ενώ η κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων εταιρειών στο τέλος του προηγούμενου έτους είχε ξεπεράσει τα 109 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά το νομοσχέδιο, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι περιλαμβάνει τέσσερις πυλώνες:

- Φορολογικά και μη φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση του Χρηματιστηρίου

- Θεσμική θωράκιση των εποπτικών μηχανισμών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζα της Ελλάδος)

- Μέτρα για την προστασία των επενδυτών στα κρυπτοστοιχεία

- Ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών και διατάξεις προς συμμόρφωση με Οδηγίες/Κανονισμούς

Μέτρα ενίσχυσης του Χρηματιστηρίου

Όσον αφορά τα φορολογικά κίνητρα:

- Επεκτείνονται τα κίνητρα των angel investors και για επενδύσεις στην Εναλλακτική Αγορά (ποσό ίσο με το 50% της εισφοράς του εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα, μέχρι τις 300.000 ευρώ)

- Παρέχεται έκπτωση δαπανών για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι προσαυξημένες κατά 100%, με το ποσό να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Το μέτρο θα έχει 3ετή διάρκεια.

- Μειώνεται από 15% σε 5% ο συντελεστής φορολογίας σε τόκους εισηγμένων εταιρικών ομολόγων που αποκτούν φυσικά πρόσωπα - φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος.

Πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης του Χρηματιστηρίου:

- Μέτρα για την ανάπτυξη της Εναλλακτικής Αγοράς μέσω της διευκόλυνσης της μεταφοράς κινητών αξιών από τη Ρυθμιζόμενη στην Εναλλακτική Αγορά. Στόχος η διευκόλυνση όσων θέλουν να μείνουν σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο, αλλά δεν πληρούν τους κανόνες της Αγοράς Αξιών.

- Παροχή δυνατότητας εισαγωγής στο Χρηματιστήριο εκδοτών με μετοχές με πολλαπλά δικαιώματα ψήφου.

- Αύξηση του ορίου για επιτρεπτή έκδοση πληροφοριακού δελτίου αντί ενημερωτικού δελτίου σε δημόσιες προσφορές κινητών αξιών από τα 5 εκατ. σε 8 εκατ. ευρώ.

- Ρύθμιση του πλαισίου που διέπει τα ομολογιακά δάνεια με ομολογίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Η ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία στο 50% της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας του ομολογιακού δανείου και πλειοψηφία 50,01% για τροποποίηση ομολογιακού δανείου με δυσμενέστερους όρους από τα 2/3 σήμερα.

- Επεκτείνεται και σε περιπτώσεις συγχώνευσης εισηγμένων με μη εισηγμένες το καθεστώς εκποίησης μετοχών δικαιούχων που δεν έχουν εμφανιστεί.

- Επεκτείνεται και αποσαφηνίζεται ο θεσμός των omnibus accounts για ΟΣΕΚΑ και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων.

- Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΑΕΕΑΠ, με ρυθμίσεις που ενισχύουν τον θεσμό καταργώντας περιττούς περιορισμούς, ενώ δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης δομών παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας για ιδιόχρηση από τις ΑΕΕΑΠ. Αίρονται οι περιορισμοί που εξίσωνα τις ΑΕΕΑΠ με χρηματοοικονομικές εταιρείες.

- Εφαρμοστικά μέτρα για τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα. Ορίζονται αρμόδιες εποπτικές αρχές, καθορίζεται το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών, ρυθμίζεται η επιβολή κυρώσεων και το θέμα της προσφυγής σε διοικητικά δικαστήρια.

Θεσμική θωράκιση

Θεσπίζονται διαφανείς διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στόχος των ρυθμίσεων είναι να υπάρχουν θεσμοθετημένες και ξεκάθαρες υποχρεώσεις. Έτσι, θεσπίζονται εγχειρίδια για τις λειτουργικές διαδικασίες, τους ελέγχους των υποβαλλόμενων καταγγελιών, τους επιτόπιους ελέγχους, τον υπολογισμό των προστίμων και την επιβολή κυρώσεων, τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών και του προσωπικού και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Θα εγκρίνονται με υπουργική απόφαση.

Παροχή της δυνατότητας στους εποπτικούς οργανισμούς, δηλαδή στην ΤτΕ και την ΕΚ, να διεξάγουν έρευνες αγορά με μυστικούς πελάτες (mystery shopping). Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά προκειμένου να ελεγχθεί η συμπεριφορά των επενδυτικών εταιρειών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Μέτρα για την προστασία των επενδυτών στα κρυπτοστοιχεία

- Ορίζονται ως αρμόδιες εποπτικές αρχές κατά περίπτωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή η Τράπεζα της Ελλάδος για τα κρυπτονομίσματα και τα κρυπτοστοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι συνδεδεμένα με συνάλλαγμα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο

- Προβλέπονται οι αρμοδιότητες αυτών, καθώς και τα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις για παραβίαση της νομοθεσίας για τα κρυπτοστοιχεία (xρηματικά πρόστιμα, ανάκληση άδειας κ.α.)

- Εντάσσεται ποινική διάταξη για παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια: φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους ή χρηματική ποινή ή αμφότερες οι ποινές αυτές

Πηγή: skai.gr

