Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει των ανακοινώσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 235,36 μονάδων (+0,56%), στις 42.225,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 151,15 μονάδων (+0,87%), στις 17.601,05 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 37,90 μονάδων (+0,67%), στις 5.670,97 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.