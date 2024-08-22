Για την κυκλοφορία των νέων λεωφορείων, τις εργασίες στη νέα γραμμή του μετρό, τις αντίστοιχες εργασίες για το μετρό στη Θεσσαλονίκη, τις παρεμβάσεις στο ΒΟΑΚ, αλλά και τις αυτοψίες στην Πεντέλη, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

Το ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Βορειοανατολική Αττική, καθώς και τα έργα υποδομών όπως ο ΒΟΑΚ και τα νέα μέσα μεταφοράς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αποτελούν βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών στα σχολεία και άλλες υποδομές που επλήγησαν από τις φωτιές, όπως και στις προβλέψεις για την ασφάλεια και την αποκατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Πεντέλης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμα προβλήματα, αλλά υπογράμμισε ότι οι εργασίες προχωρούν, με στόχο τη λειτουργία των σχολείων εγκαίρως για την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Πήγα από την πρώτη στιγμή και πήγαμε ως κυβέρνηση αρκετές φορές, έτσι ώστε όχι μόνο να κάνουμε μια αποτύπωση και αποτίμηση της κατάστασης, αλλά να δρομολογήσουμε και την επίλυση των προβλημάτων που ανέκυψαν από την καταστροφική πυρκαγιά. Οι ζημιές στα σχολεία δεν είναι πολύ μεγάλες, αλλά είναι σε όλα τα σχολεία, μικρές ζημιές που αθροίζουν περίπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στις 270.000 ευρώ.

Από βαψίματα μέχρι κάποιες παρεμβάσεις. Όλες αυτές οι διαδικασίες θα υλοποιηθούν από τις Κτιριακές Υποδομές.

Οι εσωτερικές διαδικασίες μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Από Δευτέρα ξεκινούν οι παρεμβάσεις για τους εσωτερικούς χώρους και για τους εξωτερικούς χώρους.

Ουσιαστικά βαψίματα θα γίνουν μέχρι τον Οκτώβριο. Διακριτή είναι η προσέγγιση στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου και Λυκείου της Νέας Πεντέλης, γιατί εκεί ανήκει το κλειστό γυμναστήριο.

Εκεί ο ιδιωτικός τομέας στα πλαίσια της εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με δικούς του πόρους αναλαμβάνει την αποκατάσταση των ζημιών με μεταλλική κατασκευή και όχι ξύλινη σε ό, τι αφορά τη στέγη.

Αποτίμηση της κατάστασης θα γίνει τη Δευτέρα από τους μηχανικούς, ώστε να δούμε τη στατικότητα του φέροντα οργανισμού για να δούμε πόσο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί μετά για την ολοκλήρωση του έργου.

Εκτιμούμε για να γνωρίζουν οι συμπατριώτες μας ότι είναι περίπου στο εξάμηνο».

Παρεμβάσεις στον ΒΟΑΚ

Σε σχέση με τον ΒΟΑΚ, ο Σταϊκούρας τόνισε την ανάγκη άμεσης δράσης για την αντιμετώπιση των τροχαίων δυστυχημάτων μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος δρόμος, με παρεμβάσεις όπως αυτές που εφαρμόστηκαν στην Πατρών-Πύργου, που περιλαμβάνουν βελτιώσεις στο οδόστρωμα και χρήση προστατευτικών κολωνακίων. Αναγνώρισε τις δυσκολίες που υπάρχουν με τις απαλλοτριώσεις και την αργή πρόοδο των έργων, αλλά επιβεβαίωσε ότι γίνονται προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Όπως ανέφερε:

«Θα πάμε σε πρωτοβουλίες αντίστοιχες που έχουμε αυτόν που έχουμε υλοποιήσει στον οδικό άξονα Πάτρα – Πύργος και οι οποίες έχουν βοηθήσει τα δύο τελευταία χρόνια. Ο ετήσιος αριθμός δυστυχημάτων από 14 να πέσει στο ένα και το ένα είναι παραβίαση ΚΟΚ.

Ουσιαστικά είναι κάποιες παρεμβάσεις στο οδόστρωμα και αρκετές παρεμβάσεις με χρήση αυτό που λέμε κολωνάκια.

Έχουμε εντοπίσει τα σημεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το επόμενο χρονικό διάστημα θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες έτσι ώστε να υλοποιηθεί το έργο. Να πω όμως κάτι. Δεν αποφασίζεις τη μία μέρα και την άλλη μέρα υλοποιείται.

Θα κάνουμε γρηγορότερες διαδικασίες σήμερα, αλλά στο Πάτρα-Πύργος πήρε περίπου 15 – 16 μήνες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να μπουν τα κολωνάκια. Χρειάζεται διεθνής διαγωνισμός. Κόστισαν 30.000.000 ευρώ τα κολωνάκια στο Πάτρα-Πύργος».

Ο στόλος των λεωφορείων

Στην Αθήνα, ο Σταϊκούρας παρουσίασε το σχέδιο για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με 950 νέα οχήματα μέχρι το καλοκαίρι του 2025, ενώ ήδη έχουν κυκλοφορήσει 250 ηλεκτρικά λεωφορεία. Επίσης, προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης για 300 νέα λεωφορεία, από τα οποία το 30% αναμένεται να κυκλοφορεί στους δρόμους μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Δήλωσε πως:

«Είχαμε πει και θα το επαναλάβω σήμερα ότι περίπου μέχρι το καλοκαίρι του 2025 θα κυκλοφορούν 950 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους Αττικής. Τα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία είναι ήδη στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Στην Αθήνα, για να περιοριστούμε στην Αθήνα, επί του παρόντος είναι τα 140, το θυμάμαι. Αυτά κυκλοφορούν τα βλέπουν οι πολίτες, τα αξιοποιούν οι πολίτες, τα χρησιμοποιεί η νεολαία και μάλιστα πάρα πολλές φορές με ενθουσιώδη τρόπο, γιατί όπως καταλάβατε έχει τη δυνατότητα να φορτίζει ο πολίτης.

Είχα πει τον Ιούλιο ότι αξιολογείται από την ΟΣΥ η πρόταση της Εθνικής Leasing για να πάρουμε 400 λεωφορεία leasing.

Σήμερα στις 12 η ώρα υπογράφεται η σύμβαση για 300 νέα λεωφορεία, εκ των οποίων τα 100 είναι ηλεκτρικά, το 30% των οποίων από σήμερα που μιλάμε θα πρέπει να είναι στους δρόμους της Αθήνας το επόμενο τρίμηνο. Και το σύνολο του στόλου το επόμενο εξάμηνο.

Από σήμερα μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την παράδοση αυτών των λεωφορείων. Την Δευτέρα ξεκινά η κυκλοφορία των 211 νέων λεωφορείων σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Σας είχα πει πριν ενάμιση μήνα ότι μέσα στο καλοκαίρι θα ξεκινήσουμε. Άρα 26 Αυγούστου τα πρώτα 30 λεωφορεία θα είναι στους δρόμους της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.

Το σύνολο αυτού του στόλου θα είναι μέχρι τις αρχές του 2025».

Η γραμμή 4 του Μετρό

Σχετικά με το Μετρό της Αθήνας, ο Υπουργός ανέφερε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η διάνοιξη της σήραγγας για τη Γραμμή 4, με παράλληλη πρόοδο στις εργασίες για τους σταθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, έγινε αναφορά στο μετρό και στα νέα λεωφορεία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης για τη βελτίωση των συγκοινωνιών και στις δύο μεγάλες πόλεις της χώρας.

Συγκεκριμένα είπε πως:

«Αυτό που ξέρετε και ισχύει απολύτως είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι περίπου του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη της σήραγγας μέχρι τα περίπου 13 -14 χιλιόμετρα, με τους δύο μετροπόντικες

Ο ένας που ξεκινάει από την Κατεχάκη και ο άλλος που ξεκινούσε από τη Βεΐκου, πρώτα θα ολοκληρωθεί, ταυτόχρονα λειτουργούν, αλλά έχει ξεκινήσει πιο νωρίς και είναι μικρότερη η απόσταση του ενός τμήματος, αν δεν υπάρχουν εκπλήξεις θα ολοκληρωθεί η διάνοιξη αυτού.

Όταν λέμε διάνοιξη δεν ανοίγει μόνο τη σήραγγα με το project, χτίζει κιόλας.

Κάνει και τα δύο μαζί, άρα θα είμαστε έτοιμοι. Και παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για τους σταθμούς. Το έργο ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί προς το τέλος της δεκαετίας».

Στη Θεσσαλονίκη

Για τη Θεσσαλονίκη ανέφερε πως: «οι 13 σταθμοί θα λειτουργήσουν τον Νοέμβριο του 2024. Συγκεκριμένη ημερομηνία θα υπάρξει από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και προχωρά και θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 25 και η προσθήκη της επέκτασης μέχρι την Καλαμαριά.

Ταυτόχρονα, ήδη στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και είναι πιο ορατό αυτό σε σχέση με την Αθήνα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η αναλογία ως προς τον συνολικό στόλο είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Είναι σε κυκλοφορία τα 110 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Έτοιμος και ο σταθμός φόρτισης, ο οποίος και εγκαινιάστηκε. Αυτό που θα υπάρξει τώρα είναι ένας καινούργιος διαγωνισμός και από τον ΟΛΘ, όπως λέγεται και από τον ΟΑΣΘ, δηλαδή τους συγκοινωνιακούς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλονίκης για leasing κατ’ αντιστοιχία της Αθήνας και νέο στόλο από τον ΟΑΣΘ».

