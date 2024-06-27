Αξιολόγηση "BB" για την ABBank από τη Scope

Πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒ, με σταθερές προοπτικές, έδωσε η Scope Ratings στην Aegean Baltic Bank. Όπως σημειώνει ο οίκος, η αξιολόγηση αυτή αντανακλά την εστίαση της τράπεζας στη χρηματοδότηση του ναυτιλιακού κλάδου, την ισχυρή δυνητική κερδοφορία και τους δείκτες ποιότητας ενεργητικού, που είναι οι καλύτεροι στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Στα πιθανά ρίσκα για την ABBank, η Scope αναφέρει τη συγκέντρωση της πελατειακής της βάσης και το προφίλ χρηματοδότησης της τράπεζας.

Όπως σημειώνει η Scope, παρότι ο ναυτιλιακός κλάδος είναι ιδιαίτερα κυκλικός, είναι σε μεγάλο βαθμό αποσυνδεδεμένος από την ελληνική οικονομία, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα στην τράπεζα να ξεπεράσει την κρίση χρέους που έπληξε την Ελλάδα. Η πρόσφατη επέκταση της ABBank στον δανεισμό onshore επιχειρήσεων (real estate, μεταποίηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατασκευές) ενισχύει τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της.

Η τράπεζα στοχεύει σε ισχυρή επέκταση του ισολογισμού της την περίοδο 2024-2026, καθώς και σε αναλογία 70/30 μεταξύ ναυτιλιακών και μη ναυτιλιακών δανείων στο χαρτοφυλάκιό της. Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, ενώ διαθέτει αποδεδειγμένο track record στη ναυτιλία, δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί στον δανεισμό άλλων επιχειρήσεων. Και μένει να φανεί εάν η ταχεία αύξηση των όγκων μπορεί να διατηρηθεί χωρίς να επηρεαστεί ουσιαστικά το προφίλ ρίσκου της τράπεζας.

Η Scope εκτιμά ότι η αλλαγή στη μετοχική δομή της τράπεζας και ο έλεγχός της από τον Αρ. Μυστακίδη δεν θα διαταράξει την τρέχουσα στρατηγική της. Μιλά, όμως, για έναν βαθμό αβεβαιότητας, ειδικά σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες αλλαγές σε βασικά στελέχη.

Σημειώνεται ότι η ABBank εμφάνισε καθαρά κέρδη 7,3 εκατ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην καλύτερη διαχείριση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων και στις καταθέσεις των πελατών, οι οποίες αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό περίπου 15% στα 1,24 δισ. και 1,07 δισ. ευρώ, αντίστοιχα.

Ο όγκος των δανείων μετά τις προβλέψεις συρρικνώθηκε κατά 6% από τρίμηνο σε τρίμηνο, σε περίπου 480 εκατ. ευρώ, καθώς «η νέα παραγωγή δεν αντιστάθμισε τις πρόωρες πληρωμές/εξοφλήσεις που συνεχίστηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2024», ανέφερε η τράπεζα.

Τα επίπεδα ρευστότητας παρέμειναν ωστόσο σε εύρωστα επίπεδα, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 50% και τον δείκτη δανείων-κάλυψης να ξεπερνά το 490%.

Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε στο 26,5% και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε μόλις 0,9%.

