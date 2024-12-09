«Δίνουμε καθημερινή μάχη για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και την πτώση επιπέδου των τιμών στο ράφι. Στηρίζουμε ιδιαίτερα τις οικογένειες και τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες», τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Ν.Δ. Γιώργου Βλάχου.

«Οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες και να δουλέψει ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά. Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν και έκτακτα μέτρα που σε μια άλλη κατάσταση δεν θα αναγκαζόταν να τα πάρει μια φιλελεύθερη κυβέρνηση όπως είναι η δική μας», συνέχισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ανεξάρτητης Επιτροπής Ανταγωνισμού με 50 νέα στελέχη ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στη δουλειά της «και στη βασική της αποστολή που είναι αν υπάρχουν καρτέλ στην αγορά», όπως τόνισε. Μίλησε επίσης για τον εξαπλασιασμό του ανώτατου ορίου προστίμων και την ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ με 30 πρόσθετα στελέχη για περισσότερους ελέγχους. Ενισχύεται και η ενημέρωση των καταναλωτών μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis.

Τόνισε στη συνέχεια ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα τον Νοέμβριο είναι στο 0,8% σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat έναντι 2,9% στην Ευρωζώνη. Ανέφερε μάλιστα ως παραδείγματα χώρες όπως η Γερμανία με 3%, το Βέλγιο και η Ολλανδία με 6%. Πρόσθεσε ότι ο πληθωρισμός εντός σούπερ μάρκετ είναι αρνητικός. “Η πολιτική μας αποδίδει και θα κάνουμε ό,τι ακόμη χρειαστεί για τον έλεγχο των τιμών”.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε στη συνέχεια το μεγάλο πρόβλημα με τα υψηλά ενοίκια, ιδίως στο λεκανοπέδιο και ότι πρέπει να γίνουν πολλές παρεμβάσεις από την Κυβέρνηση ώστε να στηριχθούν οι πολίτες που εξ ανάγκης ζουν στο νοίκι.

Μίλησε για τη μείωση της ανεργίας από το 17,5% στο 9% αυτή την πενταετία, με αποτέλεσμα να κερδίσουμε 500.000 θέσεις εργασίας, αλλά και για την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 28% την τελευταία τριετία. Τόνισε και τη μεγάλη στήριξη, ύψους 50 δισ. ευρώ, στα δύσκολα χρόνια του κορωνοϊού.

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε πως «δεν βάζουμε πρόστιμα για επικοινωνιακούς λίγους. Όσοι παραβιάζουν το νόμο, πληρώνουν χωρίς εξαιρέσεις. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους». Κλείνοντας, τόνισε πως «θα είμαστε μέχρι το τέλος μαζί με την κοινωνία και θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.