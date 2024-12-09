Έρχονται επιδοτήσεις 50% και 60% για αντικατάσταση ηλιακών και αντλίες θερμότητας των νοικοκυριών.

Ειδικότερα, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το έργο «Συστήματα θέρμανσης νερού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για νοικοκυριά». Το πρόγραμμα ευθύνης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρου Σκυλακάκη, έχει συνολικό προϋπολογισμό 223,200 εκατ. ευρώ και εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης, έπειτα από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» και προωθεί τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών, την αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Την επιδότηση αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σύγχρονης τεχνολογίας σε ποσοστό επιδότησης 50%. Τα ευάλωτα νοικοκυριά, με οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ (ή ατομικό 5.000 ευρώ), θα μπορούν να επωφεληθούν με επιδότηση 60%.

Την επιδότηση αγοράς νέου συστήματος αντλίας θερμότητας θέρμανσης (συμπεριλαμβάνεται η εξωτερική μονάδα, fan coil, σωληνώσεις, δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης), σε ποσοστό επιδότησης 50%.

Την επιδότηση της δαπάνης για την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, αναλώσιμα και εξαρτήματα κ.λπ.), σε ποσοστά 50% και 60%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερο τμήμα του Προϋπολογισμού του Προγράμματος θα διατεθεί προς τους ωφελούμενους σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, όπου με βάση στοιχεία μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης των τελευταίων πέντε χρόνων, καταγράφεται συχνή υπέρβαση των μέγιστων επιτρεπτών ορίων σωματιδιακής ρύπανσης αρκετές φορές ετησίως σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Ελλάδας.

Αναφορικά με τις κοινωνικές κατηγορίες, τα Προγράμματα αφορούν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι οικογένειες με τουλάχιστον ένα μέλος με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και οικογένειες με τρία και περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.