Στο «τραπέζι» βρίσκεται η πρόταση αύξησης του συντελεστή ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που δεν αξιοποιούν οι τράπεζες και δεν ρίχνουν στην αγορά, ως μέσο πολιτικής πίεσης.

«Αυτό το οποίο έχει πέσει σαν πρόταση στο τραπέζι είναι αν θα μπορούσε να αυξηθεί σαν μια πολιτική πίεση προς τις τράπεζες ο συντελεστής του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τα οποία δεν αξιοποιούν και δεν ρίχνουν στην αγορά», τόνισε ενδεικτικά ο υπουργός Επικρατείας και αρμόδιος για την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

«Αυτό το οποίο συνέβη τα τελευταία 5,5 χρόνια είναι ότι έχει μειωθεί σε πολύ χαμηλό βαθμό πλέον η έκθεση του τραπεζικού συστήματος χάρη στις πολιτικές της κυβέρνησης στα κόκκινα δάνεια, πλέον κινείται στο 6,5 με 7%. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα πλέον οι τράπεζες να επιτελούν το ρόλο τους να δίνουν δάνεια, να δούμε με ποιους όρους πλέον θα δίνουν τα δάνεια και πόσα δάνεια δίνουν σε επιχειρήσεις και πόσα σε νοικοκυριά. Και από εκεί και πέρα να παίξουν το ρόλο τον οποίο αρμόζει στις τράπεζες για την ανάπτυξη της οικονομίας. Δεν ισχύει ότι δεν καταβάλουν ΕΝΦΙΑ. Αυτό το οποίο έχει πέσει σαν πρόταση στο τραπέζι είναι αν θα μπορούσε να αυξηθεί σαν μια πολιτική πίεση προς τις τράπεζες ο συντελεστής του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τα οποία δεν αξιοποιούν και δεν ρίχνουν στην αγορά».

Σύμφωνα με τον κ Σκέρτσο, μέχρι και το 2020 και 2021 οι τράπεζες ήταν ζημιογόνες, καθώς κατέγραψαν 6,5 δισεκατομμύρια ζημιές και έχουν αρχίσει μαζί με την υπόλοιπη ανάπτυξη που σημειώνει και η οικονομία και αυτές θα καταγράφουν κέρδη. «Έχουν αυξήσει τη δανειοδότηση, πρέπει όμως να βελτιώσουν τους όρους της δανειοδότησης με πιο ανταγωνιστικά επιτόκια. Πρέπει να βελτιώσουν επίσης τους όρους των επιτοκίων στις καταθέσεις που επίσης αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί κατά 45 με 50 δισ οι καταθέσεις στις τράπεζες και πρέπει να δίνουν επίσης καλύτερα επιτόκια για να ενθαρρύνουν και άλλους καταθέτες να βάλουν τα χρήματα τους στο τραπεζικό σύστημα», σημείωσε ενδεικτικά.

Αναφορικά με το IRIS ανέφερε ότι θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις με στόχο την καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού. «Βλέπουμε ότι έχει μεν αυξηθεί η πιστωτική επέκταση των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις αλλά παραμένει απελπιστικά χαμηλά η πιστωτική επέκταση των τραπεζών προς τα νοικοκυριά για να αποκτήσουν σπίτια. Και αυτή τη στιγμή με την ανάπτυξη της αγοράς ακίνητων και γενικότερα της οικονομίας υπάρχει όντως μια υπερθέρμανση τιμών στα ακίνητα που καθιστούν απλησίαστα τα ενοίκια. Επομένως εδώ χρειάζεται η συνδρομή και του τραπεζικού συστήματος αλλά και του κράτους για να βοηθήσουμε ειδικά τα νέα ζευγάρια, τις νέες οικογένειες αλλά και τα μονομελή νοικοκυριά να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Για το «Σπίτι μου 1» σημείωσε ότι έχει διατεθεί 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέσω της ΔΥΠΑ και εκταμιεύτηκαν περίπου 9-9,5 χιλιάδες δάνεια σε 9,5 χιλιάδες συμπολίτες μας, νέες οικογένειες και έχουν αποκτήσει το δικό τους σπίτι με αισθητά μειωμένο επιτόκιο από το τρέχον τραπεζικό.

Το «Σπίτι μου 2» έρχεται να συμπληρώσει με διπλάσια χρήματα περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από τις αρχές Ιανουαρίου για 20 χιλιάδες επιπλέον δικαιούχους. «Kάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να βρει σπίτι νομίζω ότι αν κάνει μια σωστή έρευνα αγοράς και σε περιοχές όπου υπάρχουν διαθέσιμα ακίνητα θα βρει και ευκαιρίες και νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτή είναι μια πολιτική βαθιά κοινωνική που έρχεται να αντιμετωπίσει ένα νέο πρόβλημα το οποίο δημιουργεί η ανάπτυξη, υπογράμμισε ο υπουργός.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.