Δεκαέξι χώρες της ΕΕ ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νέο νόμο τους επόμενους μήνες για τη φορολόγηση του καπνού, ώστε να συμπεριληφθούν νέα προϊόντα όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα - ατμίσματα - τα οποία δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Η πρωτοβουλία, υπό την ηγεσία της Ολλανδίας, έχει την υποστήριξη της Κροατίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Λετονίας, της Σλοβακίας, της Ισπανίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Πορτογαλίας.

Σε επιστολή τους προς την Επιτροπή, οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών αναφέρουν ότι απαιτείται ενημέρωση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φορολογία του καπνού του 2011 «επειδή - ελλείψει κανονισμών της ΕΕ για το άτμισμα - κάθε χώρα εφαρμόζει πλέον διαφορετικούς κανόνες και επίπεδα ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλοιώνοντας την ενιαία αγορά του φορολογικού μπλοκ».

«Με βάση την τρέχουσα οδηγία, τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα δεν μπορούν να φορολογηθούν όπως τα παραδοσιακά προϊόντα καπνού. Οι διατάξεις της ισχύουσας οδηγίας είναι ανεπαρκείς ή πολύ περιορισμένες για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διοικήσεις των κρατών μελών, δεδομένης της συνεχώς εξελισσόμενης προσφοράς του καπνού βιομηχανία», ανέφερε η κοινή επιστολή, σύμφωνα με το Reuters.

«Λόγω ελλείψεων στη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Αυτό οδήγησε σε κατακερματισμό, άνισους όρους ανταγωνισμού και, τελικά, σε στρέβλωση της εσωτερικής μας αγοράς», ανέφερε.

Η ενημέρωση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φορολογία του καπνού επρόκειτο να γίνει στα τέλη του 2022, αλλά έχει καθυστερήσει και οι κυβερνήσεις θέλουν η νέα Επιτροπή, η οποία ανέλαβε καθήκοντα τη 1η Δεκεμβρίου για τα επόμενα πέντε χρόνια, να το αντιμετωπίσει επειγόντως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει μέχρι στιγμής ρυθμιστικά πρότυπα για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, συμπεριλαμβανομένων των ορίων στην περιεκτικότητα σε νικοτίνη και των ετικετών που εξηγούν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από μη καπνιστές. Οι κατασκευαστές πρέπει να εγγραφούν στην κυβέρνηση πριν από την πώληση.

Αλλά κατά τα άλλα οι κανόνες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Στη Γαλλία, άτομα κάτω των 18 ετών δεν μπορούν να αγοράσουν vape και η χρήση τους απαγορεύεται σε ορισμένους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η Ιταλία ήρε την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων σε δημόσιους χώρους το 2013. Η χρήση εντός ή κοντά σε σχολεία εξακολουθεί να απαγορεύεται. Τα vape μιας χρήσης έχουν προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή από νομοθέτες σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω ανησυχιών για το περιβάλλον και την υγεία. Η Γαλλία έχει κινηθεί για την πλήρη απαγόρευση τους.

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, η Άνω Βουλή του κοινοβουλίου, κάλεσε την κυβέρνηση να πιέσει για παρόμοια απαγόρευση των ατμών μιας χρήσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η καπνοβιομηχανία Imperial Brands IMB.L, που φτιάχνει το vape brand blu, είπε ότι η εναρμόνιση των φορολογικών κανόνων της ΕΕ πιθανότατα θα είχε θετικό αντίκτυπο για τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές, υπό την προϋπόθεση ότι οι φόροι των vape θα παραμείνουν χαμηλότεροι από εκείνους στα τσιγάρα.

«Πιστεύουμε ότι ο αναλογικός ειδικός φόρος κατανάλωσης μπορεί να παίξει ρόλο στην αποτελεσματική ρύθμιση του vape», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

