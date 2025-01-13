Πολίτες τρίτων χωρών θα καλύψουν φέτος 90.000 θέσεις εργασίας - Πού υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις - Αναλυτικά η υπουργική απόφαση

Του Χρυσόστομου Τσούφη

To 2024 ξεκίνησε σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με ανεργία 11,4%. Όλα δείχνουν ότι η χρονιά τελείωσε σχεδόν 2 μονάδες χαμηλότερα καθώς τον Νοέμβριο ο δείκτης είχε υποχωρήσει στο 9,6% και απομένει να ανακοινωθεί ο Δεκέμβριος.

Η μείωση της ανεργίας είναι κάπως σαν την απώλεια των κιλών. Στην αρχή είναι πολύ πιο εύκολο. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που υπάρχουν πολλές κενές θέσεις εργασίας σε τομείς όμως που δεν είναι ακριβώς «ελκυστικοί» για τους Έλληνες πολίτες ή για άλλους λόγους υπάρχουν δυσχέρειες στην πλήρωση τους με αποτέλεσμα κάθε δεκαδικός πτώσης της ανεργίας να γίνεται με …πολύ κόπο και με τη βοήθεια «αλλοεθνών» δυνάμεων.

Στο τελευταίο υπουργικό της περασμένης χρονιάς που πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου, ο ανώτατος αριθμός θέσεων εξαρτημένης και εποχιακής εργασίας ή απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης ο οποίος θα καλυφθεί από πολίτες τρίτων χωρών, είναι για το 2025 σχεδόν 90.000, 89.290 για την ακρίβεια:

41.670 θέσεις αφορούν εξαρτημένη εργασία

45.620 θέσεις αφορούν τους εποχιακούς εργάτες

2.000 θέσεις προορίζονται για εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης

Στην απόφαση προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης τους κατά 10% - ώστε να φτάσουμε σχεδόν στις 100.000 – για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες και απρόβλεπτα περιστατικά.

Οι θέσεις που καλύπτονται ενδεικτικά (τους πλήρεις πίνακες μπορείτε να τους βρείτε στο συνημμένο ΦΕΚ) ανά ειδικότητα όσον αφορά την εξαρτημένη εργασία έχουν ως εξής :

Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας 16.000

Υπάλληλοι γραφείου ελληνικών επιχειρήσεων που λειτουργούν ως παραρτήματα ξένων 5.000

Εργάτες κατασκευών οικοδομών 4.950

Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης 3.300

Οικιακοί βοηθοί 1500

Εργάτες εργοστασίων 1430

Χειριστές βιομηχανικού εξοπλισμού 1.100

Φροντιστές ηλικιωμένων- Γηροκόμοι 1.000

Όσον αφορά στην εποχιακή εργασία οι κυριότερες ειδικότητες είναι οι εξής :

Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας 36.000

Εργάτες καθαρισμού 2.750

Βοηθοί παρασκευής φαγητού 2.200

Ειδικά για όσους προβλέπεται να εργαστούν στην καλλιέργεια της γης προβλέπεται αντιστοιχία της έκτασης της προς καλλιέργειας γεωργικής έκτασης με συγκεκριμένο αριθμό εποχιακά εργαζομένων. Επίσης, στο συνημμένο ΦΕΚ αναλυτικά όλοι οι πίνακες

Στις πιο απαιτητικές καλλιέργειες με 1 εργαζόμενο/στρέμμα ανήκουν μεταξύ άλλων τα φυτά Θερμοκηπίου ενώ 1 εργαζόμενος για κάθε 2 στρέμματα προβλέπονται για:

- Καρότα

- Καρπούζια

- Κρεμμυδάκια

- Πατάτες

- Πιπεριές

- Σπανάκια

- Τομάτες

Αντίθετα, καλλιέργειες όπως η βρώμη, το κριθάρι, το σιτάρι ή τα ρεβύθια 1 εργαζόμενος αντιστοιχεί σε 300 στρέμματα.

Τη δική του αντιστοιχία έχει και ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου με τους εποχιακά εργαζόμενους και μάλιστα ρόλο παίζει και το φύλο του ζώου. Για παράδειγμα 1 εργαζόμενος αντιστοιχεί για τη φροντίδα 162 κριών αλλά 103 προβατίνων

Από τους 45.620 εποχιακούς εργάτες που προβλέπει η απόφαση του υπουργικού συμβουλίου, έως 9.000 πρέπει υποχρεωτικά να καλυφθούν από το Μπαγκλαντές και τη Σαουδική Αραβία βάση των διακρατικών συμφωνιών που έχουν γίνει:

Έως 4.000 από το Μπαγκλαντές στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και του τουρισμού

Έως 5.000 εποχιακούς εργαζομένους γης από την Σαουδική Αραβία

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά το ΦΕΚ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.