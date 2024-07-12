Στα «κάγκελα» οι φοροτεχνικοί - Ζητούν παράταση για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων

Παράταση ζητούν οι φοροτεχνικοί για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων, με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Όμηρο Τσάπαλο, να επισημαίνει στον ΣΚΑΪ ότι ακολουθείται το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί στη δημοσιότητα εδώ και πάνω από 2 μήνες, με καταληκτική ημερομηνία να είναι η 26η Ιουλίου.

«Μέσα σε αυτές τις 75 ημέρες έχουν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και το εντυπωσιακό είναι ότι σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα υπάρχει ουσιαστική αύξηση άνω των 2 εκατομμυρίων», ανέφερε ο κ. Τσάπαλος, προσθέτοντας ότι αν οι λογιστές συνεχίσουν με τους ίδιους ρυθμούς, δηλαδή υποβολή 110.000 δηλώσεων ημερησίως, τότε με μαθηματική ακρίβεια ο στόχος της 26ης Ιουλίου θα επιτευχθεί.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «δόθηκε για πρώτη φορά φέτος η δυνατότητα σε 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους μισθωτούς να δουν και προσυμπληρωμένη και αυτόματα υποβληθείσα τη δήλωσή τους. Από αυτούς, επέλεξαν να το κάνουν περίπου 435.000, εκ των οποίων υπήρξε ανάγκη για κάποια τροποποίηση. Ωστόσο, ο χρόνος που απαιτείται από έναν φοροτεχνικό να κάνει τροποποίηση είναι πολύ λιγότερος σε σχέση με το να κάνει από την αρχή μια φορολογική δήλωση».

Πηγή: skai.gr

