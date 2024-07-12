Του Χρυσόστομου Τσούφη

Όλο και περισσότεροι Έλληνες εγκαταλείπουν την ιδέα των διακοπών στο εσωτερικό και στρέφονται προς προορισμούς στο εξωτερικό. Η τάση αυτή είναι ευδιάκριτη, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς με τους οποίους επικοινώνησε το skai.gr, και ενισχυμένη κατά 8% σε σχέση με πέρυσι.

Ένα 8%, το οποίο καθώς πλησιάζουμε στον Αύγουστο θα αυξάνεται, καθώς η τάση των Ελλήνων για διακοπές στο εξωτερικό έχει σχεδόν αποκλειστικά να κάνει με τα απαγορευτικά κόστη μετακίνησης πρωτίστως και δευτερευόντως με αυτά σε καταλύματα και εστίαση εντός Ελλάδας.



Το skai.gr επιχείρησε να τα βάλει όλα αυτά στο… χαρτί. Μία τετραμελής οικογένεια με 2 παιδιά μεταξύ 5-10 ετών κι ένα μεσαίο αυτοκίνητο, αναχώρηση στις 18 Ιουλίου και επιστροφή στις 25 Ιουλίου θα κληθούν να πληρώσουν για τα ακτοπλοϊκά τους εισιτήρια:

έως 650€ για Νάξο

έως 648€ για Πάρο

έως 638€ για Μήλο

έως 870€ για Κάλυμνο

έως 561€ για Μυτιλήνη

Αν επέλεγαν να μετακινηθούν με το αεροπλάνο, σε Πάρο και Μήλο θα πλήρωναν περίπου τα ίδια, για τη Νάξο και τη Μυτιλήνη σημαντικά περισσότερα και για την Κάλυμνο αρκετά λιγότερα:

872€ για Νάξο

674€ για Πάρο

652€ για Μήλο

704€ για Κάλυμνο

673€ για Μυτιλήνη

Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση και φυσικά δικαιολογεί την τάση…φυγής των Ελλήνων ταξιδιωτών προς το εξωτερικό είναι ότι με σημαντικά χαμηλότερα χρήματα τις περισσότερες φορές, μπορούν να βρουν εξαιρετικές ευκαιρίες εκτός ελληνικής επικράτειας. Και εξηγούμαι. Η ίδια οικογένεια για το ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να ταξιδέψει αεροπορικώς:

361€ για το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας

412€ για τη Βαλέτα της Μάλτας

456€ για τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας

509€ για τη Νάπολη της Ιταλίας

606€ για τη Ρώμη της Ιταλίας

696€ για τη Μασσαλία της Γαλλίας



ή αν προτιμάτε για πιο εξωτικούς προορισμούς όπως:

Το Αμπού Ντάμπι των ΗΑΕ με 504€

Το Κάιρο στην Αίγυπτο με 626€



Σε ερώτηση του προς τους υπουργούς Ναυτιλίας Χρήστο Στυλιανίδη και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο σχετικά με το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει τις αυξήσεις την περίοδο 2019-2023 με βάση την έρευνα της online πλατφόρμας κρατήσεων ferryroute.com για ένα απλό εισιτήριο:



Χανιά: 27€à41€ , +51,85%

Σαντορίνη: 41€ à58€ , +40%

Ρόδος: 65€à91€, +39%

Τήνος: 35€à49€, +40%

Πάρος: 36€à50€, +41,7%



Κάπως έτσι η μετακίνηση με το πλοίο στην Ελλάδα έχει φτάσει να θεωρείται απλησίαστη ακόμη και σε σύγκριση με ό,τι συμβαίνει στις παραδοσιακά πολύ πιο ακριβές χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Στην έρευνα που έκαναν οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι το ταξίδι μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο και καμπίνα για την απόσταση Όσλο (Νορβηγίας) – Κοπεγχάγη(Δανίας) κοστίζει 696€.

Η ίδια οικογένεια θα χρειαζόταν 1105€ για την απόσταση Πειραιάς-Ρόδος! Θα πλήρωνε δηλαδή 58,7% περισσότερα χρήματα για μια απόσταση σχεδόν 7% μικρότερη ! ( 316 μίλια το Όσλο-Κοπεγχάγη και 296 το Πειραιάς-Ρόδος).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.