ΚΥΣΟΙΠ: Προετοιμασία για τη διαπραγμάτευση του Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028-2034 και η νέα γενιά έργων στα δίκτυα

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2028-2034) αλλά και ο προγραμματισμός της νέας γενιάς έργων θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στις 11 το πρωί, στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

Σύμφωνα με πηγές από την Αντιπροεδρία, η Κυβέρνηση προετοιμάζεται για τον κύκλο διαπραγματεύσεων που θα ξεκινήσει. Στόχος, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Επιπλέον, η κυβέρνηση θα διεκδικήσει τη χρηματοδότηση με επαρκείς πόρους των βασικών αναπτυξιακών και κοινωνικών τομέων, και κρίσιμων δημοσίων αγαθών με πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως η αμυντική θωράκιση και οι ενεργειακές διασυνδέσεις. Παράλληλα, προωθεί για πρώτη φορά ένα κοινό σχέδιο δράσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, μέσα από την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη που εξειδικεύει και εμπλουτίζει η Προεδρία της Κυβέρνησης, ώστε τα χρηματοδοτικά εργαλεία να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση και των περιφερειακών ανισοτήτων και τοπικών προβλημάτων. Εισηγητές θα είναι οι Ν. Παπαθανάσης, Θ. Κοντογεώργης, Μ. Αργυρού.

Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ θα συζητηθεί επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κυβερνητικός σχεδιασμός για τα δίκτυα - οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και σιδηροδρομικά - και πώς αυτός αποτυπώνεται στο χάρτη της χώρας. Στόχος να προγραμματιστεί η νέα γενιά έργων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των δικτύων και υποδομών της χώρας. «Η Ελλάδα κοιτάζει μπροστά, διασυνδέει όλες τις περιοχές της μεταξύ τους, και καλύπτει τις αποστάσεις από τις προηγμένες χώρες της Ευρώπης», υπογραμμίζουν εξ άλλου από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης. Εισηγητές, σε αυτό το σκέλος, θα είναι οι Χ. Δήμας, Σ. Παπασταύρου, Δ. Παπαστεργίου, Κ. Κυρανάκης.

Στο ΚΥΣΟΙΠ συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογιώργης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Στο ΚΥΣΟΙΠ συμμετέχει επίσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, που θα απουσιάζει όμως, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

