«Είναι βασική στρατηγική μας στόχευση η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων» τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του Σωκράτη Φάμελλου για το κόστος ζωής.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε αναλυτικά στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση -την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με 50 επιστημονικά στελέχη, την ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ με 30 νέα στελέχη για το έργο της, τον πολλαπλασιασμό των προστίμων για το περιθώριο κέρδους και την απαγόρευση προσφορών σε προϊόντα που έχουν ανατιμηθεί, τη συνεργασία με τις περιφέρειες, την αναβάθμιση του e-katanalotis και τον σαρωτικό έλεγχο που βρίσκεται σε εξέλιξη σε 26 εταιρείας και 2.500 κωδικούς- και αναρωτήθηκε αν τίποτα από αυτά δεν έχει νόημα για τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Τίποτα από όσα είπα δεν ψηφίσατε. Ακόμη και στον πολλαπλασιασμό των προστίμων διαφωνείτε;» ρώτησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στις προθέσεις του να πάρει πίσω τα μέτρα ελέγχου των τιμών που έχει λάβει η κυβέρνηση. Ειδικά για την αναφορά του κ. Φάμελλου στον ΙΕΛΚΑ τον Σεπτέμβριο ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης, αλλά ο κ. Φάμελλος δεν το ανέφερε.

«Είμαι εντυπωσιασμένος γιατί βρήκατε λίγο χρόνο για να ασχολείστε με κάτι που έχει τεράστιο ενδιαφέρον ανάμεσα στους εμφυλίους και τις ίντριγκες στον ΣΥΡΙΖΑ» συνέχισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και εξέφρασε την ευχή να τελειώσει γρήγορα η αντιπαράθεση. «Αν και πολύ αμφιβάλλω αν η παράταξή σας έχει ρόλο ως αξιωματική αντιπολίτευση στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

«Αμφισβητώ το πραγματικό σας ενδιαφέρον. Το ψέμα και η συκοφαντία είναι η ταυτότητά σας» συνέχισε ο Υπουργός Ανάπτυξης και αναφέρθηκε στις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης που υπηρετεί η ΝΔ. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε τον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που έχει πετύχει η κυβέρνηση, τη μείωση της ανεργίας, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την αύξηση του κατώτατου μισθού ως χαρακτηριστικά παραδείγματα της πολιτικής αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Σχολιάζοντας ποσοστά που ανέφερε ο κ. Φάμελλος ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως συνολικά τα τελευταία χρόνια ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ε.Ε. ήταν 19,5% έναντι 15,5% στην Ελλάδα και προσέθεσε πως από το 8,3% που ήταν ο πληθωρισμός τροφίμων τον Ιανουάριο βρισκόμαστε πλέον σε καθοδική πορεία.

Πηγή: skai.gr

