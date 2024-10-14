Την πρωτοβουλία να εκκινήσει νέο κύκλο επαφών με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους έλαβε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Νίκου Μηλαπίδη.

Κύριο θέμα των διαβουλεύσεων θα αποτελέσει το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής οδηγίας για επαρκείς κατώτατους μισθούς και τη διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού που προτείνεται σε αυτό.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά στη χρήση μαθηματικού τύπου ως έναν πιο αντικειμενικό, προβλέψιμο και διαφανή τρόπο υπολογισμού του κατώτατου μισθού, στη βάση του παραδείγματος του γαλλικού συστήματος αλλά και παρόμοιων συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Ο μαθηματικός τύπος προτείνεται να λαμβάνει υπόψιν τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία θα αποτελείται κυρίως από εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου να διατυπώνει γνώμη για το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και την επικαιροποίησή του, αναβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία. Επιπλέον, προτείνεται η κατάρτιση οδικού χάρτη («σχεδίου δράσης») για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές διαπραγματεύσεις, με την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πόρισμα παραδόθηκε στην Υπουργό από την Πρόεδρο της Επιτροπής, καθηγήτρια Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου στις 8 Οκτωβρίου και σε χρονικό διάστημα μόλις μίας εβδομάδας η κα Κεραμέως ενεργοποιεί τον διάλογο για το κρίσιμο αυτό ζήτημα, με την αυλαία των συναντήσεων να ανοίγει με την ΓΣΕΕ.

Η συνάντηση της Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα με τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 15 Οκτωβρίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδοχικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των λοιπών εθνικών κοινωνικών εταίρων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ, ΣΕΒ).

Υπενθυμίζεται ότι η κα Κεραμέως έχει ήδη πραγματοποιήσει έναν πρώτο κύκλο συνομιλιών με τους εκπροσώπους όλων τους εθνικών κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο του Κοινωνικού Συμφώνου Εργασίας που προωθεί, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της ως Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πηγή: skai.gr

