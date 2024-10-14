Κ. Χατζηδάκης: Σημαντική η πρόοδος στη μείωση των κόκκινων δανείων

Στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη μείωση των κόκκινων δανείων και στην ενίσχυση των εργαλείων, όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών προς όφελος των πολιτών, εστίασε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κωστής Χατζηδάκης απαντώντας σήμερα στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή, κ. Γιώργου Βλάχου με θέμα: «Προστασία των δανειοληπτών, εγγυητών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης «εκεί που το 2019, στα 100 πράσινα δάνεια αντιστοιχούσαν 100 κόκκινα δάνεια, το 2024 στα 100 πράσινα δάνεια αντιστοιχούν πλέον 50 κόκκινα δάνεια» υπογραμμίζοντας πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε Τράπεζες και Servicers, ανέρχονταν σε 92,2 δισ. ευρώ το 2019 και μειώθηκαν σε 69,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2024. «Η πρόοδος αυτή δεν αφορά τις τράπεζες, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, αφορά πρωτίστως τους δανειολήπτες. Διότι τα δάνεια είναι και των δανειοληπτών και είναι εκείνοι που σταδιακά απαλλάσσονται από τα βάρη» υπογράμμισε.

Σημείωσε, δε, πως οι ρυθμίσεις του εξωδικαστικού μηχανισμού κινούνται πλέον σε επίπεδα ιστορικού υψηλού:

- Τον Σεπτέμβριο 2024 συνολικά καταγράφονται 23.713 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 7,9 δισ. ευρώ από επιτυχείς ρυθμίσεις αρχικών οφειλών 3,26 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2023.

- Επίσης, τον Σεπτέμβριο του 2024 είχαμε περισσότερες υποθέσεις που εγκρίθηκαν από τον εξωδικαστικό μηχανισμό κατά 52,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2023. Και σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2022, καταγράφεται αύξηση κατά 75,7%.

- Ακόμη και τον Αύγουστο, όπου πέφτουν οι ρυθμοί λόγω θέρους, πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις για 2.608 δανειολήπτες που αντιστοιχούν σε 150 εκ. ευρώ οφειλών.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε πως η Κυβέρνηση παρέλαβε το 2019, μια άνευ προηγουμένου κατάσταση -όχι μόνο για τα εθνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, ως αποτέλεσμα της δεκαετούς κρίσης που προηγήθηκε - για την αντιμετώπιση της οποίας έλαβε έξι νομοθετικές πρωτοβουλίες (πρόκειται για τους νόμους 4738 του 2020, 4818 του 2021, 4912 του 2022, 5024 του 2023, 5043 του 2023 και 5072 του 2023). Επιπρόσθετα, μετά τις εκλογές του 2023, η Κυβέρνηση με τη στήριξη της Βουλής:

• Επέβαλε νέες υποχρεώσεις- ιδιαίτερα υποχρεώσεις ενημέρωσης- στους servicers,

• Ενίσχυσε τον εξωδικαστικό μηχανισμό,

• Διεύρυνε την περίμετρό του, προς όφελος των ευάλωτων οφειλετών και τελευταία τον κατέστησε υποχρεωτικό και ευνοϊκότερο για τα άτομα με αναπηρία.

Γι’ αυτό και, όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «παρατηρούμε πολύ μεγαλύτερη επιτάχυνση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μεγαλύτερα “κουρέματα” στις οφειλές με μέσο όρο το -28% για Τράπεζες και Servicers, μικρότερα επιτόκια αποπληρωμής και καλύτερη αντιμετώπιση όσων έχουν πραγματική ανάγκη».

Ξεκαθάρισε, επίσης, πως τα μισά από τα μέτρα που προτείνονται στην ερώτηση, έχουν ήδη υλοποιηθεί ή υλοποιούνται (όπως η δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων, η προδικασία πριν την επιβολή κατάσχεσης, η υποχρεωτική λειτουργία πλατφόρμας προσωποποιημένης ενημέρωσης για τους δανειολήπτες και η διεύρυνση στην περίμετρο του εξωδικαστικού μηχανισμού που κατέστη υποχρεωτικός για τους ευάλωτους οφειλέτες και υποχρεωτικός και ευνοϊκότερος για τα άτομα με αναπηρία). Υπογράμμισε δε πως δεν έχει νόημα να συζητιούνται μέτρα που «θα μας ξαναγυρίσουν σε βασικές αρχές του Νόμου Κατσέλη με αποτέλεσμα να βλάψουν και όχι να ωφελήσουν τους δανειολήπτες». Ως τέτοια ανέφερε:

- τον μη αντικειμενικό προσδιορισμό του δανειολήπτη που χρειάζεται προστασία: καθώς όχι μόνον τίθεται ένα ζήτημα διαφάνειας, αλλά και ένα θέμα δυσάρεστων αιφνιδιασμών για τους δανειολήπτες από ανάλογες δικαστικές αποφάσεις,

- τις καθυστερήσεις στη συζήτηση των υποθέσεων από τα δικαστήρια που θα οδηγήσουν όχι μόνο σε διαιώνιση του προβλήματος αλλά και σε δυσβάστακτους τόκους για τους δανειολήπτες σε περίπτωση που δεν δικαιωθούν.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η Κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή σε προτάσεις και βελτιωτικές πρωτοβουλίες όπως αποδεικνύεται και από την υιοθέτηση νέων μέτρων όπως οι νόμοι του 2023 αφού δοκιμάστηκαν στην πράξη προηγούμενες πρωτοβουλίες. «Τα πράγματα βελτιώνονται και χάρη στη δική σας ψήφο» σημείωσε συμπληρώνοντας πως «είμαστε εδώ με υπευθυνότητα και χωρίς λαϊκισμό να υιοθετούμε εκείνες τις πρωτοβουλίες που πράγματι υπηρετούν την εθνική οικονομία, λαμβάνουν υπόψη τους ότι εκτός από “κόκκινους” δανειολήπτες υπάρχουν και “πράσινοι” δανειολήπτες οι οποίοι με δυσκολία εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και επίσης λαμβάνουν υπόψη τους και τη μεγάλη πίεση που δέχονται πάρα πολλοί “κόκκινοι” δανειολήπτες».

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υπογράμμισε πως η πρόοδος που έχει σημειωθεί αναγνωρίζεται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη σημαντική αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς οίκους, στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, αλλά και στη στήριξη των δανειοληπτών, μετά από πολλά χρόνια παθογένειας και ταλαιπωρίας.

«Προφανώς η Κυβέρνηση δεν εφησυχάζει για ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα ούτε περιμένει να της πει κανείς “ευχαριστώ”. Αντιμετωπίζουμε και αντιμετωπίσαμε το μεγαλύτερο, από αυτής της απόψεως, πρόβλημα που υπήρχε σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε με ευαισθησία αλλά και με σοβαρότητα αυτή την προσπάθεια» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο διότι φέρνει αποτελέσματα και αυτό το οφείλουμε στους Έλληνες. Οφείλουμε να διδασκόμαστε από τις εμπειρίες του παρελθόντος. Δεν είμαστε αυτάρεσκοι και οφείλουμε να εφαρμόζουμε τα μέτρα που εξαγγείλαμε και ψηφίσαμε. Επομένως, είμαστε εδώ να βελτιώσουμε, είμαστε εδώ να ακούμε προτάσεις, και δικές σας πρωτίστως, οι οποίες έρχονται να βελτιώσουν τα πράγματα». Τόνισε, ωστόσο, ότι «θα ήταν παράδοξο να υιοθετηθούν εκ νέου μέτρα που έχουν ήδη ψηφιστεί και υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση. Θα ήταν επίσης παράδοξο να υιοθετηθούν μέτρα που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν» και σημείωσε ότι «θα προχωρήσουμε μπροστά με βάση τις καλές πρακτικές διεθνώς, μακριά από λαϊκίστικες προσεγγίσεις. Είμαι βέβαιος ότι και οι δύο έχουμε την ίδια ανησυχία και οι δύο δε θέλουμε να κάνουμε κάτι λαϊκίστικο αλλά σοβαρό και υπεύθυνο. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας και στο γραφείο μου και στη Βουλή να συζητάμε οποιοδήποτε θέμα στο πλαίσιο των αρχών και των κατευθύνσεων της Νέας Δημοκρατίας».

