Intracom Telecom: Δημιουργεί νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία - Στα 45 εκατ. ευρώ η επένδυση

Σε επένδυση συνολικού ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στην Κοζάνη προχωρά η Intracom Telecom. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η κατασκευή της μονάδας θα ξεκινήσει εντός του 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών.

Το έργο αυτό εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δίκαιης Μετάβασης της Ελληνικής Κυβέρνησης, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ανάπτυξης στις περιφερειακές περιοχές της χώρας και αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό ορόσημο για την ελληνική τεχνολογική δύναμη στις συνεχείς προσπάθειές της να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια αγορά.

Η νέα μονάδα θα ανεγερθεί σε ιδιόκτητη έκταση 71.457 τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις που θα καλύπτουν 18.637 τ.μ., και η οποία θα εξοπλιστεί με υπερσύγχρονα μηχανήματα αποτελώντας μια ακόμα μονάδα παραγωγής του Ομίλου που έρχεται να προστεθεί σε αυτές της Ρουμανίας και της Ιταλίας. Με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, το 20% των ενεργειακών αναγκών των εγκαταστάσεων θα καλύπτεται μέσω ηλιακών συστημάτων.

Η μονάδα θα επικεντρωθεί στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την υλοποίηση ασύρματων δικτύων. Τα εν λόγω προηγμένα ραδιοσυστήματα αναπτύσσονται στα κέντρα Έρευνας & Ανάπτυξης της εταιρίας στην Ελλάδα υποστηρίζουν τη δημιουργία σύγχρονων δικτύων 5G/6G συνεισφέροντας σημαντικά στην ψηφιακή οικονομία της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Από αριστερά: Kartlos Edilashvili, Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom & Isak Alon, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intracom Telecom

"Η επένδυση στην Κοζάνη αποτελεί στρατηγικό ορόσημο για την ενίσχυση της ηγετικής μας θέσης στον τομέα της τεχνολογίας", δήλωσε ο κ. Isak Alon, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intracom Telecom. "Η στρατηγική γεωγραφική θέση της περιοχής που παρέχει άμεση πρόσβαση στις αγορές της Ευρώπης, την καθιστούν ιδανική επιλογή για την επέκταση της παραγωγικής μας ικανότητας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση παγκοσμίως. Παράλληλα, το έργο αντικατοπτρίζει δέσμευσή μας για ενίσχυση της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Η επένδυση της Intracom Telecom αναμένεται, επίσης, να αποφέρει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη για την περιοχή καθώς θα δημιουργήσει πάνω από 150 εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

"Αυτή η επένδυση είναι κάτι περισσότερο από μια μονάδα παραγωγής", σχολίασε ο κ. Kartlos Edilashvili, Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Telecom. "Αποτελεί καταλύτη για την ανάπτυξη και την καινοτομία σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το όραμά μας για ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας. Χάρη στον σύγχρονο σχεδιασμό της, η μονάδα στην Κοζάνη θα ανταποκριθεί όχι μόνο στις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, αλλά και στην αποστολή της Intracom Telecom να προσφέρει πρωτοποριακές λύσεις συνδεσιμότητας συμβάλλοντας στη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία και προάγοντας παράλληλα την περιφερειακή ευημερία."

