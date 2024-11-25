Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών: Αύξηση κερδών 37,5% στο 9μηνο 2024

Ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου 2024 για τον όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε σε 39,8 εκατ. ευρώ, έναντι 34,4 εκατ. ευρώ του εννεαμήνου 2023, σημειώνοντας αύξηση 15,7%. Το 61,4% του κύκλου εργασιών του ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 19,2% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το εννεάμηνο 2024 διαμορφώθηκαν σε 18,4 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 37,5% και διαμορφώθηκαν στα 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2023.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννος Κοντόπουλος δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2024 αναδεικνύουν τη δυναμική ανάπτυξη του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 15,7%, τα κέρδη EBITDA να σημειώνουν άνοδο 28,7%, και τα καθαρά κέρδη να καταγράφουν αξιοσημείωτη αύξηση 37,5%. Επιπλέον, η πρόσφατη ένταξή μας σε watchlist για αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές από τους οίκους S&P Dow Jones και FTSE Russell αποτελεί ένα ορόσημο που αναγνωρίζει τις συντονισμένες προσπάθειές μας για την ενίσχυση της θέσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ελληνική και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Παράλληλα, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω πρόοδο, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Συνεχίζουμε να προωθούμε την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, προσελκύοντας επενδύσεις που συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής κεφαλαιαγοράς, με απώτερο στόχο την δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

