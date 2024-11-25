Ήπιες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.406,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.410,67 μονάδες (+0,65%).

Ο τζίρος εκτινάχθηκε πάνω από τα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ, λόγω της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων μετά την αναθεώρηση των δεικτών του MSCI.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 208,82 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.589.627 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+3,85%), της Ελλάκτωρ (+2,94%), της Elvalhalcor (+2,56%), της Aegean Airlines (+1,88%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,68%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-1,52%), της Lamda Development (-1,38%), της Εθνικής (-0,61%) και της Μυτιληναίος (-0,57%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 8.164.699 και 5.117.189 μετοχές, αντιστοίχως.

Tη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με 34,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,47 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 33 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +8,00% και Mermeren +7,80%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εβροφάρμα -3,19% και CPI -3,09%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 38,0000 +0,93%

ALPHA BANK: 1,5225 -0,52%

AEGEAN AIRLINES: 9,7600 +1,88%

VIOHALCO: 5,2100 +0,39%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,2000 +1,68%

ΔΑΑ:8,0600 +0,88%

ΔΕΗ: 11,7100 +0,52%

COCA COLA HBC:33,8200 +0,24%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,6800 +2,94%

ΕΛΠΕ: 6,7100 +0,52%

ELVALHALCOR: 1,8460 +2,56%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,8820 -0,61%

ΕΥΔΑΠ: 5,7800 +0,52%

EUROBANK: 2,0450 +0,44%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1700 -1,38%

MOTOR OIL: 19,3500 +0,78%

JUMBO: 24,7000 +0,16%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,5200 -0,57%

ΟΛΠ:31,0000 +3,85%

ΟΠΑΠ: 15,5600 -1,52%

ΟΤΕ: 15,1300 -0,53%

AUTOHELLAS:10,1200 +0,20%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6150 +0,72%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,6800 -0,37%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

