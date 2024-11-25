Ήπιες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.406,20 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.410,67 μονάδες (+0,65%).
Ο τζίρος εκτινάχθηκε πάνω από τα επίπεδα των 200 εκατ. ευρώ, λόγω της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων μετά την αναθεώρηση των δεικτών του MSCI.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 208,82 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.589.627 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,72%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+3,85%), της Ελλάκτωρ (+2,94%), της Elvalhalcor (+2,56%), της Aegean Airlines (+1,88%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,68%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-1,52%), της Lamda Development (-1,38%), της Εθνικής (-0,61%) και της Μυτιληναίος (-0,57%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 8.164.699 και 5.117.189 μετοχές, αντιστοίχως.
Tη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν ο ΟΤΕ με 34,78 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 18,47 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 33 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική +8,00% και Mermeren +7,80%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Εβροφάρμα -3,19% και CPI -3,09%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 38,0000 +0,93%
ALPHA BANK: 1,5225 -0,52%
AEGEAN AIRLINES: 9,7600 +1,88%
VIOHALCO: 5,2100 +0,39%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,2000 +1,68%
ΔΑΑ:8,0600 +0,88%
ΔΕΗ: 11,7100 +0,52%
COCA COLA HBC:33,8200 +0,24%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,6800 +2,94%
ΕΛΠΕ: 6,7100 +0,52%
ELVALHALCOR: 1,8460 +2,56%
ΕΘΝΙΚΗ: 6,8820 -0,61%
ΕΥΔΑΠ: 5,7800 +0,52%
EUROBANK: 2,0450 +0,44%
LAMDA DEVELOPMENT: 7,1700 -1,38%
MOTOR OIL: 19,3500 +0,78%
JUMBO: 24,7000 +0,16%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 31,5200 -0,57%
ΟΛΠ:31,0000 +3,85%
ΟΠΑΠ: 15,5600 -1,52%
ΟΤΕ: 15,1300 -0,53%
AUTOHELLAS:10,1200 +0,20%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6150 +0,72%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,6800 -0,37%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:19,8000 αμετάβλητη
