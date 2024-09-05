Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την ηγετική θέση της Πειραιώς στην αγορά των επιχειρηματικών χορηγήσεων συνδεδεμένων με τη βιωσιμότητα ενισχύει το νέο Sustainability-Linked Loans Framework που υιοθετεί η Τράπεζα, τόνισε ο κ. Θάνος Βλαχόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων της Πειραιώς, υπεύθυνος για τις Μεγάλες Χρηματοδοτήσεις, στο πλαίσιο του «Fitch Sustainability ESG Roundtable Athens 2024» που διοργάνωσε η Fitch Ratings.

Το νέο πλαίσιο επιβεβαιώνει τη στρατηγική προτεραιότητα της Τράπεζας για τη στήριξη της βιωσιμότητας. Ήδη, η Πειραιώς έχει χρηματοδοτήσει μέσω Sustainability Linked Loans μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό που ξεπερνά τα €700 εκατ. και τώρα προχώρησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που οριοθετεί τη διαδικασία χρηματοδότησης και περιγράφει τη μεθοδολογία χαρακτηρισμού μιας επιχειρηματικής χορήγησης ως «συνδεδεμένης με τη βιωσιμότητα».

Σχετικά με το πόσο δύσκολη και απαιτητική ήταν η διαδικασία καθορισμού του πλαισίου, ο κ. Βλαχόπουλος ανέφερε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία αλλά και πρόκληση για την ομάδα εργασίας ήταν η διαδικασία επιλογής των κατάλληλων ESG δεικτών και στόχων καθώς και η μεθοδολογία επαλήθευσης της επίτευξης αυτών των στόχων. Σημείωσε μάλιστα ότι η συνεργασία με τη Sustainable Fitch για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του πλαισίου, ήταν εποικοδομητική και αποτελεσματική και μέσω αυτής η Πειραιώς διασφάλισε ότι το πλαίσιο ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές της αγοράς και έχει λάβει υπόψη του τις αρχές που περιγράφονται από τους διεθνείς οργανισμούς.

Σε ερώτηση σχετικά με το επίπεδο ωριμότητας της ελληνικής αγοράς σε θέματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, ο κ. Βλαχόπουλος ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό ωριμότητας σε σχέση με την κατανόηση και την υιοθέτηση κριτηρίων ESG στη λειτουργία τους. Οι διαφορές εντοπίζονται όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών κλάδων και μεγέθους αλλά και μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου.

Τόνισε δε, ότι οι ελληνικές συστημικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες και δράσεις σε σχέση με το ESG, χωρίς πάντα αυτές να επιβάλλονται από το εποπτικό πλαίσιο, ενώ έχουν ήδη αναλάβει ενεργό ρόλο ως προς την εκπαίδευση και καθοδήγηση των πελάτων τους προκειμένου να προσαρμόσουν την μακροπρόθεσμη στρατηγική τους προς ένα βιώσιμο προσανατολισμό.

