ΑΑΔΕ: Πάνω από 48.000 επιτόπιοι έλεγχοι - 490 λουκέτα 48 ωρών

Πλήθος φορολογικών ελέγχων σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας, διενεργεί ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ, αποσκοπώντας στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και στην εξασφάλιση των δημοσίων εσόδων, έχοντας ως στόχο τη διενέργεια τουλάχιστον 40.000 επιτόπιων ελέγχων, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «Μέσω της δημιουργίας μιας δεξαμενής έμπειρων ελεγκτών, η ΑΑΔΕ έχει ενισχύσει το υφιστάμενο ελεγκτικό δυναμικό των νησιών, επικεντρώνοντας τους ελέγχους τόσο σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όσο και σε κλάδους δραστηριότητας, που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας.

Επιπλέον, υπήρξε μέριμνα, έτσι ώστε τα κλιμάκια ελέγχου να εναλλάσσονται, μετακινούμενα τόσο στην ηπειρωτική, όσο και στη νησιώτικη Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό, οι έλεγχοι διενεργούνται κυρίως από ελεγκτές διαφορετικής χωρικής αρμοδιότητας.

Οι ελεγκτές έχουν στη διάθεση τους tablet, με εγκατεστημένο το σύστημα ΕΛΕΓΧΟΣlive, μέσω του οποίου έχουν άμεση πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία των ελεγχόμενων διευκολύνοντας το ελεγκτικό τους έργο.

Για την υποστήριξη των κλιμακίων ελέγχου, ειδική επιχειρησιακή ομάδα της ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της Αίθουσας Επιχειρήσεων και διαθέτοντας ειδικό λογισμικό, σαρώνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεδομένα και επιλέγει τις περιοχές εντατικοποίησης των ελέγχων.

Τα αποτελέσματα του risk analysis εμπλουτίζονται και με τα στοιχεία, που προκύπτουν από την αντιπαραβολή των δεδομένων του συστήματος e-send με εκείνα των POS. Πιο συγκεκριμένα, αντιπαραβάλλονται οι αποδείξεις, που διαβιβάζονται μέσω του συστήματος e-send και τα έσοδα των πληρωμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».

Τέλος, σημειώνεται ότι, τα κλιμάκια ελέγχου αντλούν πληροφορίες για ελέγχους εξακρίβωσης από δύο σημαντικά εργαλεία που έχουν υλοποιηθεί για τη μείωση της φοροδιαφυγής. Πρόκειται για την πλατφόρμα Καταγγελίες Πολιτών, όπου υποβάλλονται καταγγελίες ή πληροφορίες και για την εφαρμογή Appodixi.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, έως σήμερα, έχουν διενεργηθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πάνω από 48.000 επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι. Από αυτούς τους ελέγχους διαπιστώθηκε αποκρυβείσα αξία, που ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ, και επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω του 1,34 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, σε 628 περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, και πιο συγκεκριμένα, ανεστάλη η λειτουργία 490 επιχειρήσεων, ενώ στις υπόλοιπες 138 περιπτώσεις επιβλήθηκε χρηματική κύρωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.