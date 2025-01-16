Ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο σε «ανακρίβειες» εξέδωσε η Teleperformance, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα του Guardian και της Deutsche Welle.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι η Teleperformance Greece δεσμεύεται να υποστηρίζει την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων της. Προσθέτει ότι «παραμένει αφοσιωμένη αφοσιωμένοι στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ δίνουμε ιδιαίτερη αξία όσον αφορά τη διαφάνεια σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας».

Αναλυτικά η εταιρεία αναφέρει:

«Ως μία από τις 10 εταιρείες που διακρίθηκαν στον θεσμό Best Workplaces το Work 2024, η Teleperformance Greece δεσμεύεται να υποστηρίζει την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων της. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ δίνουμε ιδιαίτερη αξία όσον αφορά τη διαφάνεια σε όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων μας. Με στόχο να αποσαφηνίσουμε τα πρόσφατα δημοσιεύματα, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε και να διορθώσουμε ανακρίβειες που παρουσιάστηκαν σε αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητές μας στην Ελλάδα. Παρακάτω παρατίθενται οι ακριβείς διευκρινίσεις.

Η Teleperformance Greece δίνει προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων, προσφέροντας μισθούς 25-30% υψηλότερους από τον εθνικό κατώτατο μισθό, καθώς και επιπλέον παροχές για εργασία από απόσταση, στέγαση και έξοδα επικοινωνίας. Πάνω από το 70% των εργαζομένων λαμβάνουν πρόσθετα χρηματικά κίνητρα απόδοσης.

Οι εργαζόμενοι της Teleperformance στην Ελλάδα απασχολούνται 7 ώρες και 15 λεπτά ημερησίως, και τα υπόλοιπα 45 λεπτά αποτελούν πληρωμένα διαλείμματα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Σε σχέση με τη χρήση της τουαλέτας, σημείο που αναφέρεται στο δημοσίευμα, παρέχεται επιπλέον χρόνος, πέραν του ελαχίστου που ορίζεται από την ελληνική εργατική νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι όλα τα διαλείμματα συνήθως πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας. Οι τουαλέτες βρίσκονται κοντά στους χώρους παραγωγής και όλοι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση. Επισημαίνουμε ότι το 75% των εργαζομένων της TP Greece εργάζεται από το σπίτι.

Τελούμε σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική εργατική νομοθεσία, η οποία επιτρέπει στις εταιρείες να προσλαμβάνουν προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Οι συμβάσεις αυτές, είναι απαραίτητες στον κλάδο μας, καθώς ορισμένα έργα έχουν περιορισμένη διάρκεια. Αυτό γνωστοποιείται στους εργαζόμενους πριν από την πρόσληψή τους. Οι περισσότερες από αυτές τις συμβάσεις έχουν διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους. Επίσης, περισσότεροι από το 40% των εργαζομένων της TP Greece απασχολούνται με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα μας, η εταιρεία προσφέρει επιπρόσθετες παροχές σε όλο το προσωπικό μας, όπως:

Δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για ιατρικές συμβουλές και υποστήριξη.

Δωρεάν ετήσιους υπερήχους μαστού για όλους τους εργαζόμενους.

Δωρεάν επικοινωνία με ειδικούς ψυχικής υγείας για την υποστήριξη της συναισθηματικής ευημερίας.

Tράπεζα αίματος διαθέσιμη για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Ειδικές παροχές και προσφορές σε ένα από τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα της χώρας.

Προγράμματα ευεξίας και αθλητικές δραστηριότητες για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Εκπτωτικά κουπόνια για την αγορά σχολικών ειδών για τα παιδιά των εργαζομένων.

Αποκλειστική πλατφόρμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, προωθώντας την πολιτιστική ενσωμάτωση και την προσωπική ανάπτυξη.

Για τους εργαζόμενους που χρειάζονται μετεγκατάσταση, προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της μετάβασης, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν υποστήριξη από μεσιτικά γραφεία, αεροπορικά εισιτήρια, βοήθεια για βίζα όπου χρειάζεται, καθώς και διαμονή σε ξενοδοχείο για τις πρώτες δύο εβδομάδες απασχόλησης.

Επιπλέον, παρέχουμε δωρεάν διαμονή στους εργαζόμενους μας στα Χανιά, που περιλαμβάνει και άλλα έξοδα, όπως το νερό και τα κοινόχρηστα. Το μόνο κόστος που επιβαρύνει άμεσα τους εργαζόμενους είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία υπολογίζεται με πλήρη διαφάνεια μέσω μετρητών ανά διαμέρισμα. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να φιλοξενούν επισκέπτες στα διαμερίσματά τους, αρκεί να τους δηλώσουν εκ των προτέρων για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι δεν επιλέξουν τη δωρεάν διαμονή, προσφέρεται επιπλέον επίδομα στέγασης.

Σημαντικό να σημειωθεί πως ως εταιρεία δίνουμε έμφαση στην επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων μας και είμαστε υπερήφανοι που το 94% αυτών προάγεται εσωτερικά. Αυτό ισχύει ακόμη και για τα μέλη της σημερινής διοίκησης, πολλά από τα οποία ξεκίνησαν την καριέρα τους ως agents. Πιστεύουμε ότι αυτό το ισχυρό ποσοστό εσωτερικής προαγωγής αντανακλά την αφοσίωσή μας στην παροχή ουσιαστικών και μακροχρόνιων επαγγελματικών προοπτικών καριέρας.

Η Teleperformance Greece κατέχει την πιστοποίηση ISO 45001, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της στην υγεία, την ασφάλεια και τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτή η στρατηγική προσέγγιση και η ισχυρή εταιρική κουλτούρα επέτρεψαν στην Teleperformance Greece να προσελκύσει ταλέντα από περισσότερες από 110 εθνικότητες, παρέχοντας κορυφαίες υπηρεσίες με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Με εκτίμηση,

Teleperformance Greece»

