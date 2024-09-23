Tάκης Θεοδωρικάκος: Η καλύτερη ασφάλεια είναι ενίσχυση της βιομηχανίας

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παραβρέθηκε σήμερα στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της βιομηχανίας στο πλαίσιο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου και τόνισε πως αυτό αποτελεί την καλύτερη ασφάλεια για την πατρίδα μας.

Συνοδευόταν από την Υφυπουργό Ανάπτυξης αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, Άννα-Μάνη Παπαδημητρίου και την Γενική Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη.

Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης:

“Κυρίες και κύριοι,

Από την πρώτη στιγμή που ο πρωθυπουργός μου ανέθεσε τα υπεύθυνα καθήκοντα του υπουργού Ανάπτυξης αναφέρθηκα διεξοδικά στην αναγκαιότητα αποφασιστικής ενίσχυσης της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Θεωρώ εθνική αναγκαιότητα τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, το οποίο να δίνει έμφαση στη διεύρυνση του ρόλου της βιομηχανίας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Ένα παραγωγικό μοντέλο που αποτελεί τη δική μας απάντηση στον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τις προκλήσεις, καθώς και τη δική μας θετική πρόταση για την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος της πατρίδας μας και της ερημοποίησης περιοχών της.

Οφείλουμε να επενδύσουμε στη βιομηχανία και την καινοτομία, ρυθμίζοντας κατεπειγόντως την αγορά ενέργειας. Είναι όρος και προϋπόθεση -ικανή και αναγκαία- για ασφάλεια και ευημερία. Η καλύτερη ασφάλεια για την Ελλάδα είναι η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε και ο πρώην διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Μάριο Ντράγκι, η Ευρώπη έχει ανάγκη από 800 δισ. ευρώ επενδύσεις ετησίως. Άμεσα. Οφείλουμε όλοι να επενδύσουμε στον τρόπο ζωής, τις αρχές και τις αξίες του πολιτισμού μας. Για ένα καλύτερο αύριο: με δημοκρατία, ελευθερία και ευημερία.

Για αυτό τον σκοπό έχουμε ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο, με όλους τους παραγωγικούς φορείς και τους εκπροσώπους της ελληνικής κοινωνίας και στις 21 Οκτωβρίου θα παρουσιάσουμε τη βασική μας πρόταση για τους στόχους, τις πολιτικές και τα μέσα του νέου παραγωγικού μοντέλου. Ώστε πολύ σύντομα -και ενσωματώνοντας τις προτάσεις της υγιούς επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας- να προχωρήσουμε στη νομοθέτηση, αλλά και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων και πολιτικών.

Θέλουμε να γίνει η βιομηχανία γέφυρα για να επιστρέψουν οι νέοι στην πατρίδα μας, για να μείνουν οι νέοι μας στον τόπο τους, αντιμετωπίζοντας έτσι τη δημογραφική απειλή.

Θέλουμε επενδύσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, λύνοντας έτσι -ως έναν βαθμό έστω- το πρόβλημα του εμπορικού ισοζυγίου.

Θέλουμε επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου, στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη.

Ώστε να πετύχουμε τη διπλή σύγκλιση για την οποία μίλησε ο πρωθυπουργός: με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη μείωση των περιφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων στο εσωτερικό της χώρας μας.

Και ταυτόχρονα στηρίζουμε τη βιομηχανία με πράξεις:

Τους επόμενους δύο μήνες το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται να εγκρίνει και να χρηματοδοτήσει με 170 εκατ. ευρώ, με πόρους του ΤΑΑ, ιδιωτικές επενδύσεις εμβληματικού χαρακτήρα στον τομέα της βιομηχανίας, που θα δημιουργήσουν εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσουν την πορεία της χώρας μας στην επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης, με ορίζοντα υλοποίησης το τέλος του 2025.

Με το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» ενισχύουμε με περισσότερα από 102 εκατ. ευρώ πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να υλοποιήσουν επενδύσεις με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής, τη χρήση ρομποτικής, την αυτοματοποίηση και την εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν υποβληθεί 507 επενδυτικά σχέδια.

Εκσυγχρονίζουμε και δημιουργούμε νέα βιομηχανικά πάρκα, με συνολικό προϋπολογισμό 90,4 εκατ. ευρώ. Θα ήθελα να ξεχωρίσω αυτό της Σίνδου που είναι το μεγαλύτερο βιομηχανικό Πάρκο των Βαλκανίων, με έργα προϋπολογισμού άνω των 15 εκατ. Ευρώ, καθώς και την υλοποίηση του περίφημου “ThessINTEC”, Τεχνολογικού Πάρκου 4ης Γενιάς στη Θεσσαλονίκη, με χρηματοδότηση 33 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης από το σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Δεν θα μπορούσα να μην κάνω ξεχωριστή αναφορά στη Θεσσαλονίκη. Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας αναβαθμίζεται όλο και περισσότερο, σπουδαία έργα γίνονται με τη συνεργασία της Κυβέρνησης με την Περιφερειακή αυτοδιοίκηση όπου πολλές τετραετίες υπηρέτησε ο κ. Τζιτζικώστας, στον οποίον θέλω να ευχηθώ κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα στην Κομισιόν. Επίσης, σε συνεργασία με τον δήμο Θεσσαλονίκης γίνονται πράξη σημαντικά που αναβαθμίζουν πλήρως την εικόνα της πόλης. Λίγες εβδομάδες μας χωρίζουν από το να γίνει πραγματικότητα της καθημερινότητας των Θεσσαλονικέων το μετρό που θα το χαρούν. Ενώ είναι ήδη σε εξέλιξη το σπουδαίο έργο του Fly Over που θα αλλάξει πίστα τις κυκλοφοριακές δυνατότητες της πόλης.

Και έπεται συνέχεια. Το νέο παραγωγικό μοντέλο στηρίζεται σε έναν συνδυασμό κινήτρων που περιλαμβάνουν επιδοτήσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και σημαντικές φοροαπαλλαγές. Περισσότερα θα ανακοινώσουμε με τον πρωθυπουργό σε ειδική εκδήλωση στις 21 Οκτωβρίου.

Μαζί μπορούμε. Κράτος, υγιής επιχειρηματικότητα και ενεργοί πολίτες μπορούμε να κερδίσουμε και αυτό το στοίχημα.

Σας ευχαριστώ”.



