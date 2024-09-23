Γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ επί της ΜΤ ΑΤΕ.

Αναλυτικά, η επιτροπή αναφέρει σε σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα της ότι, της γνωστοποιήθηκε η συγκέντρωση η οποία θα οδηγήσει στην απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ» επί της εταιρείας με την επωνυμία «Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΤ Α.Τ.Ε.» .

Σχετικοί οικονομικοί κλάδοι της γνωστοποιούμενης συγκέντρωσης είναι ο κλάδος των κατασκευών και ο κλάδος των αποβλήτων.

Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ επικεντρώνεται στον κλάδο των υποδομών και εξειδικεύεται στην κατασκευαστική δραστηριότητα αναλαμβάνοντας έργα υποδομών όπως οδοποιία, κτιριακά έργα, σιδηροδρομικά έργα, λιμενικά έργα κτλ., αλλά και έργα διαχείρισης αποβλήτων.

Η ΜΤ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται στην ανάληψη και κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, με ειδίκευση στα περιβαλλοντικά έργα.

