Σε κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργείων Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που τίθενται σε εφαρμογή για την προστασία των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων αλκοόλ, καπνού και άτμισης.

Σημειώνεται πως πρόκειται για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα σε σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου πριν από μερικούς μήνες.

«Τα εργαλεία αυτά θα σώσουν τις ζωές των παιδιών μας, το ιερότερο πράγμα που έχει μια κοινωνία», είπε ξεκινώντας την παρουσίαση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε πως «εμείς φτιάξαμε τον νόμο, το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης έφτιαξε τα εργαλεία και η αστυνομία θα τα εφαρμόσει».

«Από σήμερα θα υπάρχει μια ιχνηλάτηση για να γνωρίζουμε ποιος και πού έχει ευθύνη. Όσο αυξάνεται η επιτήρηση τόσο κάνεις κάποιον πιο προσεκτικό για την εφαρμογή του νόμου», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης σε άλλο σημείο της παρουσίασης.

Αυστηρές κυρώσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως για τους παραβάτες θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις ενώ οι απαγορεύσεις ισχύουν «ακόμα και στις ιδιωτικές εκδηλώσεις».

Αναλυτικότερα:

δεν επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ ή καπνικών σε ανηλίκους

προβλέπονται ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση έως 3 έτη και αυτόφωρο

επιβάλλονται πρόστιμα έως 10.000 ευρώ

σε περίπτωση υποτροπής προβλέπεται ανάκληση έως και οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας

«Μέχρι σήμερα ήταν σε γκρίζα ζώνη οι έλεγχοι για εκδηλώσεις από συλλόγους γονέων, 15μελη ή φροντιστήρια» σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, προχωρώντας στην παρουσίαση των τριών ψηφιακών εργαλείων:

Πλέον οι επιχειρηματίες θα μπαίνουν στο events.gov.gr και θα δηλώνουν την επιχείρησή τους με κωδικούς Taxisnet, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Θα καταχωρούν το κατάστημα, τις ημερομηνίες της εκδήλωσης και τα στοιχεία του διοργανωτή με ΑΦΜ, ώστε να υπάρχει έγκριση από τον ίδιο. «Στην πραγματικότητα κάνουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μέσω gov.gr», σημείωσε ο κ. Παπαστεργίου. Στο τέλος της διαδικασίας παράγεται QR code, το οποίο επιτρέπει στην αστυνομία να ελέγχει ότι η εκδήλωση έχει έγκριση, χωρίς όμως να επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους».

Δεύτερο εργαλείο είναι το μητρώο καταστημάτων ψηφιακών και φυσικών για πώληση αλκοόλ, καπνικών προϊόντων ή άτμισης. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν το alto.gov.gr μέχρι 31 Ιανουαρίου 2026 και δηλώνουν τα καταστήματα και τα προϊόντα που πωλούν.

Τέλος το τρίτο εργαλείο είναι η ψηφιακή επαλήθευση ηλικίας. Όποιος θέλει να αγοράσει αλκοόλ ή καπνό θα πρέπει να δείχνει την νέα ταυτότητα και θα υπάρχει ενημέρωση στο Gov.gr wallet για να υπάρχει η επιλογή έλεγχος ηλικίας. Ο πωλητής δεν θα χρειάζεται να συνδεθεί. Βγαίνει ένα QR Code και αν κάποιος είναι ανήλικος θα βγαίνει ένα κόκκινο σήμα που θα δείχνει ότι ο υποψήφιος αγοραστής είναι κάτω των 18.

35.000 έλεγχοι σε 10 μήνες για την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους – Πάνω από 200 δικογραφίες

Στις επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ για την προστασία ανηλίκων αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Παναγιώτης Στάθης, υπογραμμίζοντας ότι η πύλη επιβεβαίωσης ανηλικότητας αποτελεί «σπουδαίο εργαλείο».

Όπως ανακοίνωσε, από τις 7 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 35.018 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν:

πάνω από 200 δικογραφίες

195 συλλήψεις

95 πρόστιμα

101 υποθέσεις πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους

Ο κ. Στάθης σημείωσε ότι στο ίδιο διάστημα οι βεβαιώσεις για παραμέληση ανηλίκου έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με το 2024, αγγίζοντας τις 1.680.

«Θα έχουμε μηδενική ανοχή σε όσους εκθέτουν ανήλικους σε βία και αλκοόλ», τόνισε.

Τι προβλέπουν τα μέτρα

Ψηφιακό μητρώο ελέγχου προϊόντων καπνού, αλκοόλ και λοιπών μη καπνικών προϊόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του σχετικού νόμου, συστήνεται και λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Καπνού, Αλκοόλ και λοιπών

μη καπνικών προϊόντων.

Υποχρεωτική εγγραφή:

Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πωλούν και διαθέτουν προϊόντα καπνού, αλκοόλ και λοιπά μη καπνικά προϊόντα. Φυσικά και

νομικά πρόσωπα που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο απαγορεύεται να πωλούν και να διαθέτουν τα ανωτέρω προϊόντα.

Προϋποθέσεις εγγραφής:

Για την εγγραφή στο Μητρώο απαιτείται:

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Ατομικής Επιχείρησης ή Νομικού

προσώπου

Εν ισχύ άδεια πώλησης των προϊόντων, όπου απαιτείται

Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) σχετικό με την πώληση προϊόντων

Πλήρωση προϋποθέσεων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας

ανηλίκων

Συνέπειες μη εγγραφής:

Σε περίπτωση πώλησης ή διάθεσης των προϊόντων από μη εγγεγραμμένα πρόσωπα, ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια πώλησης ή ο σχετικός Κωδικός Αριθμός

Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Εγχειρίδιο εγγραφής:

Ο Υπόχρεος για την εγγραφή στο Μητρώο εισέρχεται στην ιστοσελίδα alto.gov.gr.

Κατά την υποβολή της δήλωσης από τον Υπόχρεο ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα (είτε για Φυσικά είτε για Νομικά πρόσωπα):

1. Ο Υπόχρεος συνδέεται με κωδικούς TaxisNet στην υπηρεσία. Η σύνδεση γίνεται:

Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Σύνδεση με κωδικούς TaxisNet (ΑΦΜ Πολιτών)

Για Νομικά πρόσωπα/Επιχειρήσεις: Σύνδεση με κωδικούς TaxisNet (ΑΦΜ Επιχειρήσεων)

2. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία του (Επωνυμία, ΑΦΜ).

3. Εμφανίζονται τα στοιχεία της επιχείρησης και των υποκαταστημάτων της καθώς και τα αντίστοιχα ΚΑΔ.

4. Ο Υπόχρεος επιλέγει συγκεκριμένο υποκατάστημα για δήλωση. Υπάρχει δυνατότητα δήλωσης για πολλαπλά υποκαταστήματα με ξεχωριστές αιτήσεις. Παρουσιάζεται λίστα με την κατάσταση του κάθε αιτήματος ανά υποκατάστημα.

5. Ο Υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία:

Διεύθυνση

Επιλογή προϊόντων (Υπάρχει δυνατότητα επιλογής πολλαπλών

κατηγοριών, επιλογή μέσω checkboxes)

Καπνικά προϊόντα (Τσιγάρα, Πούρα, Πουράκια, Καπνός για

στριφτά τσιγάρα, Ηλεκτρονικά τσιγάρα κ.ά.)

Αλκοολούχα ποτά/Αλκοόλ

Λοιπά μη καπνικά προϊόντα

6. Ο Υπόχρεος επιλέγει Καταχώρηση και πατώντας Προβολή QR για σάρωσημπορεί να κατεβάσει το έγγραφο με τα στοιχεία της αίτησης. Σημειώνεται ότι ο Υπόχρεος θα μπορεί να επεξεργάζεται την αίτηση και να εκδίδει νέα με αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει.

Πλατφόρμα αναγγελίας ιδιωτικών εκδηλώσεων

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.5216/2025, συστήνεται και λειτουργεί στο Υπουργείο Υγείας Ψηφιακό Μητρώο Καταχώρησης εκδηλώσεων το events.gov.gr. Το Mητρώο είναι

προσβάσιμο και μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Υποχρεωτική καταχώριση:

Στο Μητρώο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι ιδιωτικές εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε κέντρα διασκέδασης, χώρους εκδηλώσεων και μπαρ, εφόσον σε αυτές συμμετέχουν ανήλικοι (π.χ. πάρτυ σχολείου, πάρτυ φροντιστηρίου, σχολής χορού κ.ο.κ.).

Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος του κέντρου διασκέδασης/ μπαρ οφείλει να αναγγείλει μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την εκδήλωση, την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής.

Η καταχώριση γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του χώρου στον οποίο θα διενεργηθεί η εκδήλωση και στη συνέχεια ο διοργανωτής (πελάτης) την αποδέχεται και με αυτόν τον τρόπο παράγεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του χώρου συνδέεται με τα στοιχεία Taxis του (ή της επιχείρησης) και συμπληρώνει τα στοιχεία της εκδήλωσης, καθώς και το ΑΦΜ του διοργανωτή της εκδήλωσης.

 Εφόσον ο διοργανωτής της εκδήλωσης είναι νομικό πρόσωπο, παρέχεται το ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου αυτού.

 Αν ο διοργανωτής δεν έχει νομική μορφή (π.χ. 15μελές σχολείου), θα πρέπει να παρέχεται το ΑΦΜ ενός φυσικού προσώπου ως υπεύθυνου για την εκδήλωση (π.χ. καθηγητής του σχολείου), το οποίο θα πρέπει να υπογράψει ηλεκτρονικά το κατάλληλο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Προϋποθέσεις καταχώρισης:

Για την καταχώριση στο Μητρώο απαιτείται:

 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Ατομικής Επιχείρησης ή νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού προσώπου

 Ημερομηνία Εκδήλωσης (Από/Έως και ώρες)

 Τίτλος εκδήλωσης

 Αίθουσα (προαιρετικά)

 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) Ατομικής Επιχείρησης ή νόμιμου εκπροσώπου του Νομικού προσώπου ή Υπεύθυνο πρόσωπο (π.χ. καθηγητής) που είναι υπεύθυνος για την εκδήλωση

 Ονομασία / Ονοματεπώνυμο διοργανωτή

 Πλήρωση προϋποθέσεων της σχετικής νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων

Διαδικασία καταχώρισης:

Κατά την υποβολή της δήλωσης, γίνεται χρονοσήμανση της δήλωσης από το gov.gr. Με την καταχώριση μιας εκδήλωσης δημιουργείται Ιδιωτικό Συμφωνητικό ανάμεσα

στον Πελάτη (διοργανωτής εκδήλωσης) και τον χρήστη του Μητρώου (ιδιοκτήτης/νόμιμος εκπρόσωπος καταστήματος), το οποίο αποθηκεύεται στη Θυρίδα Πολίτη του gov.gr.

Η εκδήλωση πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον πελάτη.

Αν ο Πελάτης είναι εγγεγραμμένος στο emep.gov.gr, ειδοποιείται μέσω μηνύματος για τη δημιουργία του προς υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού στη Θυρίδα Πολίτη.



Επισημαίνεται ότι οι χρήστες κατεβάζουν το έγγραφο του gov.gr μέσα από την εφαρμογή και υποχρεούνται να το έχουν διαθέσιμο σε τυχόν έλεγχο.

Συνέπειες μη καταχώρισης:

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου Ν.5216/2025, η μη καταχώριση εκδηλώσεων επισύρει τις νόμιμες κυρώσεις.

Εγχειρίδιο καταχώρισης:

Ο Υπόχρεος για την εγγραφή στο Μητρώο εισέρχεται στην ιστοσελίδα events.gov.gr.

Κατά την υποβολή της δήλωσης από τον Υπόχρεο ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα (είτε για Φυσικά είτε για Νομικά πρόσωπα):

1. Ο Υπόχρεος συνδέεται με κωδικούς TaxisNet στην υπηρεσία.

Η σύνδεση γίνεται:

 Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet (ΑΦΜ Πολιτών)

 Για Νομικά πρόσωπα/Επιχειρήσεις: Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet (ΑΦΜ

Επιχειρήσεων)

2. Επιβεβαιώνει τα στοιχεία του (Επωνυμία, ΑΦΜ).

3. Επιλέγει Δημιουργία Εκδήλωσης

4. Διαλέγει Επιλογή Καταστήματος (Παρουσίαση λίστας όλων των υποκαταστημάτων και επιλογή συγκεκριμένου υποκαταστήματος για δήλωση. Παρουσιάζεται λίστα με την κατάσταση του κάθε αιτήματος ανά υποκατάστημα.)

5. Ο Υπόχρεος καλείται να συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία:

 Διεύθυνση καταστήματος (Υποχρεωτικό)

 Ημερομηνία Εκδήλωσης (Υποχρεωτικό): Η ημερομηνία πρέπει να είναι μελλοντική

 Ώρα Έναρξης (Υποχρεωτικό)

 Ώρα Λήξης (Υποχρεωτικό)

 Τίτλος εκδήλωσης (Υποχρεωτικό)

 Αίθουσα εκδήλωσης (Προαιρετικό)

 ΑΦΜ Νόμιμου Εκπροσώπου Χώρου (Υποχρεωτικό)

 ΑΦΜ Διοργανωτή (Υποχρεωτικό)

 Όνομα διοργανωτή (Υποχρεωτικό)

6. Ο Υπόχρεος Δηλώνει Υπεύθυνα (Υποχρεωτικό) με κλικ checkbox τα παρακάτω:

- Συμμόρφωση με νομοθεσία προστασίας ανηλίκων

- Τήρηση κανόνων διαφήμισης

- Συμμόρφωση με υγειονομικές διατάξεις

7. Ο Υπόχρεος επιλέγει Καταχώριση και έπειτα Υποβολή δήλωσης.

Εφόσον υποβληθεί η δήλωση, δημιουργείται αυτόματα έγγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού από το gov.gr, μεταξύ του ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου του χώρου και του ΑΦΜ του διοργανωτή της εκδήλωσης.

8. Μετά την δημιουργία του εγγράφου, παρουσιάζεται αυτόματα linkστον νόμιμο εκπρόσωπο του χώρου προκειμένου να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό, με μετάβαση στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr(ενδέχεται να πρέπει να ξανακάνει login).

Παράλληλα, εφόσον ο διοργανωτής της εκδήλωσης είναι εγγεγραμμένος στο emep.gov.gr, θα λάβει αυτόματα ειδοποίηση για να προχωρήσει στην υπογραφή και από την δική του πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να εισέλθει στο σύστημα της Θυρίδας Πολίτη και να υπογράψει ηλεκτρονικά το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία που παρέχεται από το gov.gr.

9. Μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών, το οριστικοποιημένο έγγραφο παίρνει χρονοσήμανση από το gov.gr και τοποθετείται στην Θυρίδα Πολίτη που βρίσκεται στο gov.gr και στο Gov.gr Wallet και των 2 ΑΦΜ που το συνυπογράφουν. Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το έγγραφο του gov.gr μέσα από την εφαρμογή και υποχρεούνται να

το έχουν διαθέσιμο σε τυχόν έλεγχο.



10. Διαγραφή δήλωσης. Ο χρήστης θα μπορεί να ακυρώσει μια δήλωση από το σύστημα (π.χ. εφόσον ακυρωθεί μια εκδήλωση) ανά υποκατάστημα. Κατά την διαγραφή θα απαιτείται και Λόγος διαγραφής (από drop down με επιπλέον το «Άλλος λόγος») και θα μπορεί να εισάγονται προαιρετικά Σχόλια. Διαγραφή επιτρέπεται μόνο σε μελλοντικές εκδηλώσεις.

Επιβεβαίωση ηλικίας μέσω Gov.gr Wallet και Kids Wallet (Age Verification)

Πώς γίνεται η επιβεβαίωση ηλικίας (age verification) σε φυσικό περιβάλλον:

-Ο πωλητής επιλέγει Επαλήθευση Ηλικίας στο Gov.gr Wallet, διαλέγει την

ηλικιακή βαθμίδα που θέλει να επιβεβαιώσει ανάλογα με το προϊόν (15+, 18+,

21+ κλπ).

-Στη συνέχεια ο πιθανός αγοραστής σκανάρει το QR code που εμφανίζεται είτε

με το Kids Wallet αν πρόκειται για ανήλικο, είτε με το Gov.gr Wallet αν πρόκειται

για ενήλικο.

-Πατάει Κοινοποίηση (του πιστοποιητικού).

-Εμφανίζεται στον πωλητή Πράσινη ή Κόκκινη σήμανση, ανάλογα με το εάν

επιτρέπεται ή όχι η πώληση του προϊόντος βάσει της ηλικίας.

Πώς γίνεται η επιβεβαίωση ηλικίας (age verification) σε ψηφιακό περιβάλλον:

Όσον αφορά στα διαδικτυακά καταστήματα, ο πολίτης (αγοραστής) σκανάρει από το Gov.gr Wallet ή το Kids Wallet το QR code που εμφανίζεται στο

περιβάλλον του διαδικτυακού καταστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, τα διαδικτυακά καταστήματα λαμβάνουν μόνο την πληροφορία της ηλικίας (π.χ. 15+, 18+ κλπ), ώστε να επιτρέψουν ή να αποτρέψουν την αγορά του προϊόντος (π.χ. προϊόν καπνού, αλκοόλ, άτμισης ή ταινία).

