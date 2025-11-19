Νέοι επικεφαλής στις τρεις Γενικές Διευθύνσεις της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διόρισε τους Patrick Amis, Korbinian Ibel και Thijs van Woerden ως Γενικούς Διευθυντές Οριζόντιας Εποπτείας, Συστημικών και Διεθνών Τραπεζών και Καθολικών και Διαφοροποιημένων Ιδρυμάτων, αντίστοιχα.

Και οι τρεις θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους από την 1η Μαρτίου 2026.

Οι Patrick Amis, Korbinian Ibel και Thijs van Woerden υπηρετούν επί του παρόντος ως Γενικοί Διευθυντές Εξειδικευμένων Ιδρυμάτων και Λιγότερο Σημαντικών Ιδρυμάτων, Καθολικών και Διαφοροποιημένων Ιδρυμάτων και Οριζόντιας Εποπτείας, αντίστοιχα.

Ο Korbinian Ibel θα αντικαταστήσει τον Ramón Quintana, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής από την έναρξη της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας το 2014 και θα αποσυρθεί από την ΕΚΤ τον Φεβρουάριο του 2026 για να ενταχθεί στην Banco de España.

Στην ΕΚΤ, η εποπτεία των τραπεζών εμπίπτει σε τρεις Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες διαρθρώνονται σύμφωνα με τα επιχειρηματικά μοντέλα των εποπτευόμενων τραπεζών: συστημικές και διεθνείς τράπεζες, καθολικά και διαφοροποιημένα ιδρύματα και εξειδικευμένα ιδρύματα και λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.

Αυτή η εποπτεία ανά τράπεζα υποστηρίζεται από θεματικές ομάδες εμπειρογνωμόνων κινδύνου και θεμάτων στη Γενική Διεύθυνση Οριζόντιας Εποπτείας. Οι εν λόγω ομάδες διεξάγουν συγκριτική αξιολόγηση και αξιολογήσεις σε ολόκληρο τον κλάδο, όπως θεματικές αξιολογήσεις, αναπτύσσουν θέσεις εποπτικής πολιτικής και διατηρούν εποπτικές μεθοδολογίες.

Οι σημερινοί διορισμοί αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της ΕΚΤ να ενθαρρύνει την εσωτερική κινητικότητα μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα διοίκησης. Η κινητικότητα μεταξύ της θεματικής εποπτείας και της εποπτείας ανά τράπεζα προωθεί τη μεγαλύτερη συνεργασία και ενισχύει την ικανότητα της ΕΚΤ να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα εντοπισμένα ζητήματα.

Η ΕΚΤ ξεκίνησε τη διαδικασία πρόσληψης για έναν νέο Γενικό Διευθυντή Εξειδικευμένων Ιδρυμάτων και Λιγότερο Σημαντικών Ιδρυμάτων.



